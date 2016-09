São José prorroga estudo do BRT por dois meses

Home

- 21:07

Governo Carlinhos Almeida já gastou R$ 12 milhões no projeto do Transporte Rápido por ônibus

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos prorrogou por dois meses o contrato com a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) para realização de estudos relacionados ao BRT (Transporte Rápido por Ônibus). O acordo inicial, de seis meses, no valor de R$ 10,9 milhões, foi assinado em março deste ano.

De acordo com a administração, não houve alteração no valor com o aditamento. A FAI (Fundação de Apoio Institucional), ligada à universidade pública, estuda a expansão em 11 quilômetros dos corredores do BRT nas regiões leste e sudeste de São José.

No ano passado, o governo Carlinhos Almeida (PT) contratou a Fusp (Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo) para desenvolver o projeto básico da obra.

Ao longo do trabalho, que custou R$ 12 milhões aos cofres públicos, foi apontada a necessidade de expansão da obra viária de 51 para 62 quilômetros.

Para fazer o estudo dessa expansão, portanto, a administração contratou a FAI, por meio da UFSCar. A instituição não conseguiu cumprir essa tarefa no prazo de seis meses.

Crítica. A oposição criticou o aditamento. “Esse governo não consegue se planejar. Já foram gastos mais de R$ 20 milhões com estudo, abertos vários tipos de licitação e a obra não começa”, disse o presidente do PSDB em São José, Anderson Farias. Nesta terça, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) julgou improcedente a representação do PSDB, que buscava barrar a licitação do BRT.

O modal vai custar R$ 800 milhões. O edital para início da obra, suspenso em junho, não tem data para ser relançado.

Governo. A prefeitura, em nota, disse que “o aditamento de prazo foi pedido pela FAI para continuidade aos trabalhos de ampliação do lote 2, que compreende os corredores Pedro Friggi e Astronautas”.

Sobre o edital da obra, o governo afirmou que “está tomando todos os cuidados técnicos e jurídicos com relação ao projeto. Serão realizadas atualizações no edital antes de sua republicação”, concluiu.