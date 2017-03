São José pega o Flamengo pelo Brasileirão Feminino

Home

- 14:31

Redação

São José dos Campos

O São José busca neste domingo a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As Meninas da Águia têm um confronto complicado, fora de casa, contra o Flamengo, atual campeão nacional. O jogo será disputado no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, às 15h.

A equipe joseense, comandada pelo técnico Márcio Oliveira, estreou com empate em casa por 1 a 1 contra a Ponte Preta, no domingo passado, no estádio Martins Pereira. Assim, agora busca um bom resultado fora de casa para compensar o tropeço diante dos torcedores na estreia.

As Meninas da Águia estão no grupo 2, formado por oito equipes, onde as equipes se enfrentam dentro da própria chave, em turno e returno, onde as quatro primeiras se classificam para as quartas de final, que será disputada no sistema de mata-mata.

Para a partida deste final de semana, o técnico joseense deverá contar com força máxima, sem nenhum problema de lesão ou suspensão dentro da equipe.