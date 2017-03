São José inicia obras para acesso à Ilha Escura

Home

A prefeitura de São José dos Campos iniciou as obras de reconstrução da ponte de acesso à Ilha Escura, no distrito de Eugênio de Melo. Parte da área foi destruída pela chuva da última quinta-feira, deixando os moradores isolados.



As obras começaram na manhã desta segunda-feira. Durante o fim de semana, equipes da prefeitura estiveram no local e iniciaram obras emergenciais, como uma ponte improvisada, que permitia o deslocamento de pedestres, ciclitas e motociclistas.



Agora, a passagem provisória já foi retirada, para a execução dos trabalhos. "Nesta fase, estão sendo instaladas as manilhas para vazão da água, com a realização de outros serviços necessários", informou o governo, em nota.