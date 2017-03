São José implanta novo calendário de vacinas

Home

- 17:18

Redação

São José dos Campos

A prefeitura de São José dos Campos implantou um novo calendário de vacinas nas unidades básicas de saúde de todo o município.

O novo calendário foi elaborado e anunciado no início deste mês pelo governo federal. De acordo com a prefeitura, o objetivo é ampliar o público-alvo de seis vacinas: tríplice viral, tetra viral, DTPA adulto, HPV, meningocócica C e hepatite A, aumentando a proteção de crianças e adolescentes.

"Para os adultos, a meta é manter a erradicação do sarampo e da rubéola e evitar novas contaminações de caxumba e coqueluche. As vacinas estão disponíveis nas 40 unidades básicas de saúde do município. O atendimento é das 7h às 18h", afirmou a prefeitura, em nota.

Confira o calendário:

(OMS).