São José Futsal perde para o Copagril mas está nas oitavas

São José dos Campos



O São José Futsal / Vale Sul Shopping / Unimed perdeu nesta sexta-feira (26) em Marechal Rondon, por 4 a 2 para a equipe do Copagril. Esta foi a última partida pela fase de grupos da Liga Nacional de Futsal. A equipe joseense já está classificada para a fase de oitavas de final.

Mesmo jogando bem, principalmente no segundo tempo com muitas oportunidades, o São José Futsal perdeu e agora espera a definição dos adversários das oitavas de final da Liga Nacional.

A equipe de Marechal começou pressionando o São José desde o apito inicial e procurando roubar a bola próximo à meta do goleiro Gaúcho. A princípio a defesa se segurou bem, porém aos seis minutos tomou o primeiro gol após uma falha de marcação.

Depois disso, os joseenses não conseguiram mais subir ao ataque por alguns minutos, pecando na hora da tabela e nos toques ofensivos. O time de Copagril se aproveitou disso e seguiu pressionando até que marcou o segundo da noite após uma roubada de bola no meio da quadra.

Precisando buscar o placar, a equipe do Vale do Paraíba se lançou ao ataque. Foi a partir daí que os mesmos começaram a melhorar e criar algumas chances de gol, sendo as melhores desperdiçadas. O jogo seguiu por mais alguns minutos e os joseenses não encontraram seu gol para diminuir o placar e o Copagril tratou de fazer o terceiro, após um lançamento do goleiro que caiu no pé do pivô.

Nos últimos minutos o São José melhorou no jogo. Os passes começaram a entrar e a defesa ficou equilibrada. No entanto, estava difícil achar uma brecha na defesa adversária, que estava bem fechada para todos os ataques. Assim, o jogo se encaminhou pro fim da primeira etapa.

Segundo tempo

Diferente do primeiro tempo, o São José mandou na segunda etapa. Desde o início, o volume de jogo joseense característico apareceu e, assim, as ações eram comandadas pelos visitantes. Wilsinho teve uma ótima oportunidade de diminuir logo no começo, mas o goleiro pegou. Seguiam no ataque os visitantes.

Com as tabelas entrando melhor, outras chances não tardaram a acontecer. Johnny teve boa chance chutando de fora e Vinícius teve outra oportunidade após um rebote que caiu no seu pé. A defesa de Marechal ia se segurando e o tempo foi passando.

Foi só no final, já com o goleiro linha, que o São José abriu o marcador. Betinho fez o primeiro após jogada bem trabalhada e que o ala só teve o trabalho de empurrar pra dentro do gol. Copagril marcou o quarto após um erro de ataque e Léo diminuiu para 4x2 em seguida.

As chances, agora, eram frequentes. Portuga teve duas ótimas chances, assim como Léo, de cabeça. O tempo seguia e, agora equilibrada, o time da casa foi se segurando como pôde em sua defesa, ocasionalmente tentando chutar uma bola de rebote, sem sucesso. Nos últimos dois minutos, o São José teve uma série de chances para diminuir a vantagem do time da casa, mas nenhuma das bolas entrava ou o goleiro ia defendendo os chutes, muitas vezes no um contra um. Fim de jogo e 4x2 para o time da casa.