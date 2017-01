São José fecha 2016 com superávit de R$ 6,5 bilhões na balança comercial

Home

- 09:04

Taubaté tem déficit de R$ 4,2 bilhões e Ilhabela, no Litoral Norte, segue como

a segunda maior exportadora da região: cidade fecha ano com saldo de R 5,2 bilhões



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

A balança comercial de São José dos Campos em 2016 fechou com superávit de R$ 6,5 bilhões, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O valor é maior do que no mesmo período do ano anterior, quando a cidade registrou um superávit de R$ 5,06 bilhões.

Em 2016, o município exportou R$ 16 bilhões e importou R$ 10,03 bilhões. A maior cidade da RMVale segue como a quarta maior exportadora do país, atrás somente de São Paulo, Rio de Janeiro e Angra dos Reis (RJ), e é a segunda maior exportadora do estado de São Paulo.

Taubaté, o segundo maior município do Vale do Paraíba, fechou o ano com um déficit de R$ 4,2 bilhões em sua balança comercial. Foram R$ 2.719.959.277, 10 exportados, contra R$ 6.894.451.373,32 em importação no ano passado. Em relação ao ano anterior, a cidade teve piora. Em 2015, Taubaté já havia fechado no negativo, mas de R$ 3,973 bilhões.

Apesar disso, a cidade subiu oito posições no ranking das exportações, saindo do 52º lugar para o 44º. Quem melhorou e passou os taubateanos foi Jacareí. Em 2016, a cidade fechou o ano com superávit de R$ 1,1 bilhão, melhor do que o mesmo período em 2015, quando fechou o ano com superávit na balança de R$ 580 milhões.

Litoral Norte. Ilhabela continua bem na lista, subindo de 22º para 20º no ranking das exportações, a segunda melhor da região, com cerca de R$ 5,2 bilhões em exportação, praticamente o mesmo valor de superávit na balança comercial, já que em 2016 a cidade importou apenas R$ 1,1 milhão, segundo os dados.