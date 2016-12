São José faz pré-inscrição no torneio de acesso ao NBB

Home

- 06:39

Equipe joseense aposta em novo projeto para voltar com força em 2017; Organização Social aposta em ‘vontade política’



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Dias melhores virão. Esta é a expectativa no São José Basquete para a próxima temporada. Após um 2016 desastroso, quando ficou fora do Campeonato Paulista e do NBB (Novo Basquete Brasil) após o corte de apoio financeiro por parte da Prefeitura, o time quer voltar à ativa no ano que vem.

O primeiro passo foi dado essa semana, quando a Liga Nacional de Basquete anunciou os times pré-inscritos na Liga Ouro, torneio de acesso para o NBB. E o São José está entre eles.

No segundo semestre de 2016, sob comando do técnico Cristiano Ahmed, os joseenses disputaram o Torneio Aberto, organizado pela Federação Paulista de Basquete. Em quadra, a base vitoriosa do time sub-22 e que poderá ser a base do ano que vem. O time tem até o dia 10 de janeiro para confirmar a participação no torneio.

Apoio. A OS (Organização Social) São José Desportivo, que gere o basquete da cidade, aposta em um cenário melhor para 2017. “A OS vai continuar próxima da administração da melhor maneira possível para reconstruir o basquete. A gente está muito feliz”, disse Rafael Gonçalves Mota, presidente da OS, ao OVALE.

Segundo ele, a entidade vai seguir tentando captar recursos para montar um time competitivo. “Quando se tem vontade política, fica mais fácil de conseguir as coisas”, afirmou. Em janeiro, o prefeito eleito Felício Ramuth (PSDB) assume a cidade, no lugar de Carlinhos Almeida (PT). Nos últimos quatro anos, o esporte de alto rendimento da cidade teve corte no orçamento e os atletas sofreram até com atrasos nos vencimentos.

Futuro. José Geraldo de Castro, o ‘Zé Geraldo’, atual coordenador do basquete, disse que já tem um projeto pronto para a próxima temporada, mas que agora depende da Prefeitura e da OS. “O basquete tem história em São José e temos uma meninada pronta para jogar”, afirmou o coordenador.