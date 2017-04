São José estreia na última divisão do Paulistão

Home

Primeiro duelo será contra o União, em Mogi das Cruzes; Águia do Vale briga com outros 30 times por apenas duas vagas para a Série A-3

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Um momento triste, mas que precisa ser encarado de frente. A partir deste domingo, quando entrar em campo contra o União de Mogi das Cruzes, às 10h, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, casa do adversário, o São José inicia a ‘via crucis’ da Quarta Divisão, a última do Estado de São Paulo.

Herança dos três anos de mandato do presidente Benevides Ferneda, o ‘Geleia’, que pegou a Águia do Vale na Série A-2, em 2013, e entregou na ‘Bezinha’, no final de 2016. Agora, com a nova diretoria, do presidente Adilson José da Silva, o São José tenta se livrar do inferno.

O caminho naturalmente não vai ser fácil. Dos 31 clubes participantes (o Guaratinguetá desistiu no mês passado), apenas dois vão subir para a Série A-3 do ano que vem.

Além disso, o regulamento limita a idade dos atletas. Só podem jogar quem tiver até 23 anos de idade - embora o Sindicato dos Atletas Profissionais tenha conseguido uma liminar mudando o regulamento e permitindo a contratação de jogadores mais velhos.

De qualquer maneira, na prática a Quarta Divisão atualmente é quase um torneio de categorias de base.

Mais obstáculos. Para complicar um pouco mais o caminho da Águia, os dois primeiros jogos como mandante no torneio vão ser disputado no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Isso porque o clube foi punido com dois jogos de punição ainda na Série A-3 do ano passado, quando torcedores joseenses criaram confusão no estádio Martins Pereira, em jogo contra o Flamengo de Guarulhos.

Assim, contra o Jabaquara, dia 13, e contra o Mauaense, dia 28, os jogos sem casa serão longe da torcida. No Martins Pereira, o primeiro jogo em casa será apenas no dia 13 de maio, um sábado, às 19h30, contra o Real Cubatense, pela primeira vez no profissionalismo.

Técnico vê times parecidos

O ‘peso da camisa’ do São José não vai fazer diferença no começou do Campeonato Paulista da Quarta Divisão. Ao menos é o que prevê o técnico Francisco Oliveira. “Os times estão muito parecidos, até porque ainda não se pode contratar jogadores com mais de 23 anos. Agora está tudo igual”, disse o técnico da Águia do Vale.

“Durante o campeonato, se o time for passando de fase, a torcida vai apoiar e o time cresce junto. Aí sim vai ser um diferencial”, afirmou o treinador joseense durante a semana.

Respeito. O técnico da Águia do Vale também espera um jogo complicado na primeira rodada do torneio. “O União também é um time tradicional. E vai estar jogando em casa. Será um jogo muito complicado”, afirmou Oliveira ao O VALE.