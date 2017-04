São José estreia com vitória na última divisão

Home

12:01

O São José Esporte Clube começou com o pé direito a sua dura caminha na Série B do Campeonato Paulista. Estreando na última divisão do estado, a Águia do Vale conquistou uma vitória por 2 a 0 contra o União Mogi, jogando fora de casa. Os dois gols foram marcados pelo meio-campista Feijão.

O time da região conseguiu abrir o placar logo no início da partida, quando o camisa 8 marcou de pênalti. Depois, mesmo com um jogador a menos, os donos da casa pressionaram o São José em busca do empate, e por pouco não igularam a partida. A vitória foi concretizada já nos acréscimos da segunda etapa, quando o próprio Feijão recebeu em rápido contra-ataque e marcou o segundo gol.

Com a vitória, o time do técnico Oliveira estreia com três pontos na briga para voltar à Série A-3 do Campeonato Paulista. O próximo compromisso da Águia é na segunda rodada, quando enfrenta o Jabaquara, em Guaratinguetá.