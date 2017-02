São José e Taubaté têm déficit na balança comercial em janeiro

Home

- 10:02

Dados oficiais foram divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços



Xandu Alves

São José dos Campos

São José e Taubaté começaram o ano com déficit na balança comercial. As duas maiores cidades da RMVale fecharam o mês com mais importações do que exportações. Jacareí foi no caminho oposto e registrou superávit na balança em janeiro.

Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Revertendo saldo positivo de R$ 1,2 bilhão em dezembro do ano passado e de R$ 85,8 milhões em janeiro de 2016, São José encerrou o primeiro mês de 2017 com déficit de R$ 133,5 milhões na balança, o que não ocorria desde janeiro de 2015.

A economia da cidade exportou R$ 530,8 milhões no período, mas importou R$ 664,4 milhões. O maior impacto foi na venda de aviões ao exterior, que caiu 53,11% em janeiro deste ano comparado ao mesmo mês do ano passado –R$ 630,5 milhões ante R$ 295,6 milhões. O resultado fez a cidade cair para o 16º lugar no ranking das cidades brasileiras que mais exportam ao exterior. São José já foi a terceira na lista nacional.

Taubaté manteve o histórico de déficit na balança comercial —é deficitária desde 2003— e fechou janeiro com R$ 302,8 milhões negativos. A cidade exportou R$ 267,09 milhões e importou R$ 569,9 milhões. O resultado é pior do que o de janeiro de 2016, com R$ 254,7 milhões negativos.

Jacareí manteve o superávit na balança comercial pelo quarto mês seguido —havia caído em setembro de 2016— e registrou R$ 103,5 milhões de saldo, fruto de exportações de R$ 213,4 milhões e importações de R$ 109,9 milhões, em janeiro.

Depois de amargar 11 meses de déficit em 2016, São Sebastião anotou o maior saldo da balança na região neste ano: R$ 1,17 bilhão, com exportações de R$ 1,18 bilhão e importações de R$ 9,9 milhões. O motivo foi a venda de petróleo.

Saldo. Mesmo com o resultado negativo das duas maiores cidades, a RMVale tece superávit de R$ 1,4 bilhão na balança comercial do primeiro mês de 2017, resultado bem acima do déficit de R$ 606,2 milhões do mesmo mês do ano passado. Com 21 cidades comercializando ao exterior no começo deste ano, a região somou R$ 2,9 bilhões em vendas e R$ 1,5 bilhão em compras no mercado internacional.