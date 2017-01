São José e Taubaté registram mais de 1.000 raios em um dia

Home

Números foram contabilizados na última segunda-feira; previsão é de que região tenha 10% raios a mais neste verão do que em 2016



Bruna Soares

São José dos Campos

Com a chegada do verão, o Estado de São Paulo deve ter um aumento de 10% na incidência de raios durante a estação. De acordo com o Elat (Grupo de Eletricidade Atmosférica), a média deve aumentar na região.

Somente na tempestade da última segunda-feira, foram registrados 650 raios em São José dos Campos e outros 400 em Taubaté, segundo levantamento feito pelo BrasilDAT (Rede Brasileira de Detecção de Descargas Atmosféricas), operado pelo Elat, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José.

Raios. No verão 2016 (janeiro, fevereiro e março), foram registrados 6.000 raios em São José e 6.500 em Taubaté. A expectativa é que os números cresçam também ao menos 10% este ano na estação.

“A concentração urbana cada vez maior tem aumentado a incidência de raios nas cidades. Naturalmente, as descargas ocorrem mais no campo”, afirmou o cientista Osmar Pinto Junior, coordenador do Elat, em entrevista anterior concedida ao O VALE.

Para ele, a informação é uma das melhores armas para evitar mortes. “As pessoas que recebem informação tendem a evitar os lugares com maior risco de raios”, completou. Durante tempestades, deve-se evitar ficar debaixo de árvores e redes de energia elétrica e em lugares descampados.

De acordo com o Elat, o estado de São Paulo tem uma média de 970 mil raios durante o verão. O último levantamento do grupo mostra que, no período entre 2000 e 2014, foram registradas 32 mortes por raios na RMVale. Entre as cidades da região, São José lidera com cinco mortes. Jacareí tem quatro e Taubaté duas.

Raios em São José

Verão 2014 Raios nuvem-solo (Jan, Fev, Mar): 8.000

Verão 2015 Raios nuvem-solo (Jan, Fev, Mar): 9.000

Verão 2016 Raios nuvem-solo (Jan, Fev, Mar): 6.000

Raios em taubaté

Verão 2014 Raios nuvem-solo (Jan, Fev, Mar): 4.500

Verão 2015 Raios nuvem-solo (Jan, Fev, Mar): 6.800

Verão 2016 Raios nuvem-solo (Jan, Fev, Mar): 6.500