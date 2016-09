São José e Taubaté realizam desfiles de Independência

Home

Bruna Soares

São José dos Campos



Em São José, o desfile que passou pela Rua 15 de novembro, foi palco para instituições como a banda do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), Corpo de bombeiros juntamente com as ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além de cerca de 320 crianças, adolescentes, pais, responsáveis e profissionais da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), que trouxeram para o ato a discussão sobre os direitos da criança e do adolescente. Na cidade, 27 entidades participaram do desfile. As vias interditadas já foram liberadas para o tráfego dos veículos.



Já em Taubaté, as festividades para a data começaram às 7h da manhã com o hasteamento da bandeira e a interpretação do Hino Nacional, na avenida do Povo. Com o desfile, o trecho coberto da via deve permanecer interditado até às 8h de amanhã, para que sejam desmontadas as estruturas elaboradas para o evento. As demais ruas que foram impedidas para o trânsito já foram liberadas pela Prefeitura. Militares do Aman (Acadêmica Militar das Agulhas Negras) e ESPCEX (Escola Preparatória de Cadetes do Exército) desfilaram pela Avenida do Povo, acompanhados dos grupos de escoteiros e ao som da tradicional Famuta (Fanfarra Municipal de Taubaté). Ao todo, foram 36 entidades que participaram das comemorações.



