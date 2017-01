São José e Taubaté integram 'Top10' da crise no interior

Home

- 10:30

Duas principais cidades do Vale do Paraíba estão na lista das que mais fecharam postos de trabalho neste último ano, de acordo com balanço do governo federal. São José é a segunda colocada e Taubaté a décima



Caíque Toledo

São José dos Campos

A crise econômica em todo o país afetou diretamente a RMVale em 2016. De acordo com dados do governo federal, São José dos Campos e Taubaté estão entre as dez cidades do interior com menor saldo de empregos no ano passado. A dupla está também no entre as 20 de todo o Estado.

Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, São José é a segunda cidade do interior de São Paulo que mais fechou postos de trabalho de janeiro a dezembro de 2016: o saldo é negativo, de menos 8.816 vagas, e perde apenas para a cidade de Campinas, com -14.905.

Taubaté também aparece na lista dos saldos mais negativos do interior. O município fica atrás das cidades Sorocaba, Santos, Jundiaí, Cubatão, São José do Rio Preto, Bebedouro e Ribeirão Preto, mas também figura no 'Top10', com um saldo negativo de 3.678 postos de emprego.

Dados. Incluindo a capital e a Grande São Paulo, as das maiores cidades do Vale do Paraíba aparecem na lista dos 20 municípios que mais fecharam postos de trabalho. São José, por exemplo, está na sexta colocação. Taubaté, na 18ª posição.

Quem lidera é a capital São Paulo, com 133.500 de saldo negativo, seguido por São Bernardo (-15.406) e Campinas. Guarulhos (-13.063) e Barueri (-10.241) completam as primeiras cinco posições do ranking.

Setores. Em São José, por exemplo, houve saldo negativo nos principais setores. Na indústria, foram aproximadamente 2.300 demissões a mais que admissões no ano passado, maior número desde 2009. “Só a Embraer demitiu mais de 2.000, por exemplo. Não podemos levar tanto em consideração porque não é o setor de modo geral, foi mais localizado", disse Almir Fernandes, diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de São José.

"O que a gente está percebendo é que o índice de confiança do empresário está melhor. O primeiro semestre ainda depende muito dessas reformas que o governo federal está fazendo, mas sem dúvida o segundo semestre vai ser melhor", afirmou. Ao todo, a região teve saldo negativo de 18.501 vagas de emprego em 2016, depois de fechar 4.981 empregos em 2014 e 24.526 em 2015.

Área. No comércio de São José, o saldo também foi negativo, mas melhor se comparado com 2015. A ACI (Associação Comercial Industrial) da cidade espera uma melhora no quadro ainda esse ano. "A crise começou em 2014, se acentuou em 2015 e refletiu em 2016. Foi um ano de muitos problemas políticos e muitas notícias ruins, é natural que o comerciante, que já vem no limite, passe por um momento de recessão acentuada", afirmou Humberto Dutra, vice-presidente da entidade comercial de São José.

Ao todo, o saldo do comércio na cidade no passado foi de -755. É o segundo pior índice desde 2007, quando o Caged começou a divulgar os números, mas é menor que 2015, quando foram -1.719. “A crise é grave, sim, mas a gente espera uma melhora em 2017. Uma estabilidade parcial, economia voltando a circular. Chegamos no limite, e nenhuma crise é pra sempre. Estamos confiantes para equilibrar os empregos e depois buscar novos”, disse.