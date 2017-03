São José e Taubaté iniciam 2017 no Top20 do desemprego

Home

Duas maiores cidades do Vale do Paraíba estão entre as que mais perderam postos de trabalho em janeiro deste ano, de acordo com ranking elaborado pelo Ministério do Trabalho. RMVale fechou 2.185 empregos

Xandu Alves

São José dos Campos

São José e Taubaté estão entre as 20 cidades do Estado, com mais de 10 mil habitantes, que perderam mais vagas de trabalho em janeiro deste ano. A lista traz 370 municípios paulistas e é elaborada mensalmente com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

No primeiro ranking do ano, São José ficou na 357ª posição, com saldo negativo de 507 vagas. Com o fechamento de 387 postos, Taubaté amargou a 352ª colocação da lista estadual.

Jacareí foi a melhor das três: encerrou o primeiro mês do ano com a criação de 90 vagas de trabalho e na 53ª posição do ranking do emprego. O resultado fez do município o melhor posicionado no ranking entre as 25 cidades da RMVale. A lista estadual foi liderada por Sertãozinho, com 1.623 empregos criados em janeiro. São Paulo ficou no último lugar: -2.139 vagas.

Comparação. A posição de São José no ranking dos municípios paulistas em janeiro foi a sexta pior colocação da cidade desde o início do ano passado. Em outubro de 2016, São José quase chegou ao fundo do poço: esteve na 368ª colocação, entre 370 cidades. A melhor classificação da cidade foi em agosto de 2016: 14ª do ranking (236 vagas).

Taubaté registrou o quarto pior resultado desde janeiro de 2016. Outubro do ano passado também foi o pior mês para a cidade: 363ª posição no ranking estadual. A cidade esteve na 227ª colocação em janeiro de 2016.

Jacareí está na contramão das duas cidades. Anotou sua sexta melhor classificação na lista do Caged desde o início de 2016. O município já esteve na 10ª colocação do ranking, em maio do ano passado.

Região perde 2.185 vagas no mês de janeiro

Com as duas maiores cidades da RMVale - São José e Taubaté - registrando saldo negativo de emprego em janeiro, a região começou mal o ano. Perdeu 2.185 postos de trabalho no primeiro mês de 2017, segundo o Caged.

O corte de vagas foi liderado pelo comércio, que perdeu 1.117 postos de trabalho, mais da metade do total da região. A construção civil veio em seguida, com 872 desempregados em janeiro. O setor de serviços apareceu em terceiro, com a perda de 460 empregos na RMVale.

Depois de anotar números negativos durante todo o ano passado, a indústria mostrou recuperação e começou o ano com saldo positivo de 196 empregos na região. Em São José, comércio, serviços e construção civil perderam, somados, 505 empregos em janeiro. Em Taubaté, os setores fecharam 349 vagas.