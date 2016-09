São José e Taubaté empatam clássico no Futsal

Home

- 20:29

Redação

São José dos Campos

São José e Taubaté fizeram um clássico regional pela primeira rodada da Copa Paulista de Futsal, e a partida terminou empatada. Joseenses e taubateanos ficaram na igualdade em 2 a 2, na partida disputada na noite dessa sexta-feira (2), no Tênis Clube, em São José dos Campos.



Jogando em casa, o São José / Vale Sul Shopping / Unimed tratou de ir para cima logo no começo, mas o jogo seguia equilibrado. Mesmo quando tinha um a menos, quem abriu o placar foi a ADC Ford Taubaté. Em falta na entrada da área, o goleiro Velloso bateu forte e marcou para os taubateanos. Os donos da casa empataram em seguida, quando Raul fez de fora de área.



Na segunda etapa, o São José continuou em cima, mas o Taubaté segurou o placar graças a uma boa atuação de Velloso, e tomou à frente com o ala Kaique. A igualdade final veio nos minutos finais, quando Johnny fez bela jogada e emparou em 2 a 2.



Na segunda rodada da Copa Paulista, o São José encara, já nessa segunda (5), o Mogi das Cruzes, fora de casa. Enquanto isso, no dia 6, o Taubaté recebe o Jacareí, no ginásio Vila Aparecida.