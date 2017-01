São José e Taubaté contabilizam estragos após tempestade

Home

Previsão é de que os próximos dias também seja de chuva forte nas duas maiores cidades da região

As fortes chuvas do fim da tarde de terça-feira causaram muitos estragos em São José dos Campos e Taubaté. Foram registradas quedas de árvores, alagamentos e ruas interditadas em diversos pontos das duas maiores cidades da região.



De acordo com a Defesa Civil de São José, foram 14 quedas de árvore registradas ontem, sendo 11 somente na região central. Semáforos tiveram pane, e o trânsito da esquina da Adhemar de Barros com a rua Prudente Meirelles de Morais, na Vila Adyanna, foi interditado, e liberado apenas na manhã desta quarta-feira. A avenida Nove de Julho registrou queda de fios de alta tensão.



A zona sul da cidade também sofreu. Muitos pontos da região ficaram sem energia elétrica, e duas vias registraram pontos de alagamento: a avenida Perseu, no Jardim Satélite, e a avenida Bacabal, no Parque Industrial.



Com índices históricos de complicações causados por temporais, a região norte está sendo monitorada. A Defesa Civil informou que o pluviômetro da zona leste (Vila Industrial) registrou 40milímetros de chuvas, o da zona sul (Rio Comprido) registrou 45mm, o da zona zorte (Buquirinha) marcou 29mm e o do centro registrou 42mm de água.



Taubaté. Em Taubaté também foram contabilizados estragos. Foram 14 quedas de árvore registradas e 24 ocorrências de alagamentos. O túnel do Belém, na avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, por exemplo, ficou inundado.



Um buraco foi aberto graças a ruptura de um tubo no córrego convento velho, na avenida Antonio Manoel de Carvalho, no Jardim Jaraguá, próximo a linha férrea. Por lá, a Defesa Civil isolou o local. Um muro que dividia duas casas no bairro Chácara Silvestre também cedeu.



Só a chuva de ontem, que começou por volta das 18h, registrou 15% do esperado para o mês de janeiro inteiro na cidade.



Previsão. As duas cidades precisam ficar atentas com os próximos dias, já que a expectativa é que as chuvas continuem. De acordo com a previsão do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), as duas cidades tem 90% de probabilidade de chuva tanto nesta quarta-feira quanto nos demais dias da semana. Ela deve vir acompanhada de trovoadas.