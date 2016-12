São José e o esporte em 2017

Home

Paulo Sávio Rabelo, novo secretário de Esportes de São José dos Campos, aposta no diálogo e no trabalho de base para fortalecer o alto rendimento na cidade



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Antes chamada de Secretaria de Esportes e Lazer, agora vai passar a se chamar Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, em São José dos Campos, a partir deste próximo dia 1º de janeiro, quando Felício Ramuth (PSDB) assume a prefeitura da cidade.

E, para comandar a pasta esportiva da cidade, nomeou um funcionário de carreira com 29 anos de experiência: Paulo Sávio Rabelo da Silva, de 50 anos. O tempo de casa será importante para Rabelo, que vai assumir uma secretaria que conviveu com a crise financeira na gestão passada e a extinção de projetos vitoriosos, como o basquete masculino.

Agora, terá o desafio de tentar reerguer o esporte da cidade, em parceria com a nova Secretaria de Governança, que ficará responsável por gerir o orçamento das modalidades de alto rendimento. A seguir, os principais trechos da entrevista com o novo Secretário de Esportes.

Após um período vitorioso, o basquete adulto de São José foi desativado em 2016. Agora, a partir de 2017, o que dá para prometer ao torcedor joseense para a modalidade?

A Secretaria de Governança, recém-criada, vai ficar responsável pela captação de recursos para a modalidade. Porém, a Secretaria de Esportes vai dar todo aporte técnico necessário para o basquete e os esportes de alto rendimento. Queremos competir para ganhar e vamos dar suporte para alcançar as metas. Nosso objetivo é planejar e levantar recursos. Sem recurso, fica difícil.

Como vai ser lidar com um orçamento mais enxuto ao menos no próximo ano?

A crise econômica é do mundo inteiro e não tem como garantir que não vai atrapalhar São José. Temos que fazer com que as pessoas inseridas na Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida consigam motivas os companheiros e levar a prática de esportes para todas as faixas etárias da cidade. Isso faz com que se tenha uma qualidade de vida melhor. Temos um quadro muito qualificado de profissionais de educação física que foi preterido no governo anterior. Agora, queremos aproveitar mais o trabalho deles.

Nos últimos quatro anos as equipes esportivas enfrentaram atrasos nos salários. Como isso será resolvido?

Isso é um problema que senti na pele. Vi vários colegas ficarem sem receber. O que podemos fazer é tentar entender o problema e ver onde está o buraco. Isso só nós vamos ver a partir do dia 1º e 2 de janeiro.

Os esportes de alto rendimento vão precisar de maior aporte privado. Como a Prefeitura vai incentivar isso?

Isso é ponto fundamental, pois o alto rendimento precisa de captação privada e ter equipes fortes para jogar e vencer. O Fadenp (Fundo de Apoio ao Desporto Não-Profissional) atende a vários programas, não só o alto rendimento. E é preciso ter uma base sólida, pois quando isso acontece o alto rendimento tem resultado.

Sávio quer volta de projeto

O novo secretário de Esportes de São José dos Campos, Paulo Sávio Rabelo da Silva, quer reativar o projeto ‘Olho Mágico’, criado na gestão do ex-prefeito Eduardo Cury (PSDB), mas que foi desativado na gestão do prefeito Carlinhos Almeida (PT).

Segundo Sávio, o programa é importante para ajudar a revelar novos valores do esporte. “É importante para os talentos sejam detectados para o Atleta Cidadão (programa da categoria de base da Prefeitura”, disse Sávio, que no governo passado chegou a atuar como preparador físico da equipe masculina de vôlei de São José.

Olimpíada.

Outro projeto embrionário do novo secretário é a criação de uma espécie de olimpíadas escolares na cidade. “Hoje, nós não temos isso. E também é uma maneira de angariar talentos. É uma situação que vai revolucionar o esporte em São José”, afirmou.

“O mais importante é oferecer entretenimento para a comunidade. Fazer com que o cidadão saiba que o esporte faz parte da vida dele”, completou o novo Secretário de Esportes.

Arena pode ser retomada

A polêmica obra da Arena de Esportes em São José dos Campos começou ainda no governo de Eduardo Cury (PSDB), em 2011, com custo inicial de R$ 33 milhões. Depois, durante o governo de Carlinhos Almeida (PT), foi paralisada e a Prefeitura chegou a anunciar que desistiria da continuidade do projeto.

Agora, porém, o espaço poderá ser retomada durante o governo de Felício Ramuth (PSDB), que começa n o dia 1º de janeiro. O novo secretário de Esportes da cidade, Paulo Sávio Rabelo da Silva, quer resolver logo todos os imbróglios para retomar a obra. “A Arena é muito importante para a cidade, mas primeiro temos que resolver as pendências jurídicas do local. Depois, vamos captar recursos para dar continuidade”, afirmou.

Times. Segundo Sávio, o espaço é importante para as equipes de alto rendimento da cidade. “Temos condições de manter equipes boas e ter atrações esportivas no local de quinta à domingo”, disse. <CP8><SC190,108>