São José é líder na apreensão de infratores no interior

Com 65 casos em janeiro, cidade inicia 2017 como a recordista em adolescentes flagrados por ligação com a criminalidade no interior paulista. No geral, contando todo o Estado, o município fica atrás só da capital

São José dos Campos

Ao avistar a polícia, o menino irrompe a rua Arthur Pereira Dias, no bairro Campo dos Alemães, levando nas mãos uma sacola com entorpecentes. O ‘vapor’, no entanto, não é páreo para as motos da PM e logo é alcançado.

Com o adolescente, os policiais localizam 59 pinos de cocaína,18 trouxinhas de maconha e R$ 50 em dinheiro. Casos como esse se repetem à exaustão e integram as estatísticas oficiais de menores apreendidos por envolvimento com o crime na principal município da RMVale.

São José dos Campos iniciou o ano como líder no número de apreensões de adolescentes no interior do Estado -- 65 em janeiro, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Em todo o território paulista, a cidade é superada somente pela capital (367 casos), tendo portanto índice superior ao dos outros 643 municípios. O ‘top 10’ das cidades paulistas com mais casos é formado também por Guarulhos (49 infratores), Limeira (48), Campinas (43), Franca (42), Piracicaba (40), Guarujá (36), Mogi das Cruzes (34) e Osasco (30).

Entre as regiões do interior, o Vale do Paraíba está na terceira posição, com o total de 154 casos em janeiro -- uma média de 5 a cada 24 horas --, ficando atrás das regiões administrativas de Ribeirão Preto (213 adolescentes apreendidos) e Piracicaba (187).

Na RMVale, Taubaté e Jacareí tiveram 7 e 6 apreensões. A cidade de Caraguatatuba registrou 29 casos em janeiro. O tráfico de drogas é apontado como o principal vilão.

Repercussão. Diretora da entidade Associação Pró Coalizões Comunitárias Antidrogas do Brasil, que trabalha na prevenção de drogas, Eliane Marcondes classificou como ‘alto demais’ o número de apreensões em São José. Para ela, a cidade precisa atuar na prevenção primária e no combate ao tráfico. “As comunidades deveriam se preocupar mais com a prevenção primária, ou seja, evitar que crianças e jovens usem álcool e outras drogas”, disse Eliane, que recebeu convite para instalar uma unidade da Coalizão em São José.

“Nossa metodologia é tornar a comunidade segura, saudável e livre de drogas”, disse. “São José precisa fazer bem esse trabalho para prevenir que mais adolescentes entrem no crime”.

Em uma entrevista anterior, João Marcos Costa de Paiva, promotor da Infância e Juventude de São José, disse que a sociedade precisa ter um ‘outro olhar’ para os adolescentes ligados ao tráfico. “Quando as pessoas perceberem que esses meninos envolvidos no tráfico são escravos, muda o olhar. Eles trabalham como escravos”, disse à época.