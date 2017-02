São José e Jacareí se unem por nova ligação viária

Home

Governos do PSDB começam a articular a construção de uma nova ligação entre os dois municípios

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Os governos de São José dos Campos e Jacareí começam a articular a construção de um novo acesso entre as duas cidades. O assunto foi debatido em reunião dos secretários de Mobilidade Urbana Paulo Guimarães (São José) e Edinho Guedes (Jacareí).

A ideia é usar como ponto de partida a avenida Davi Monteiro Lino, na altura do residencial Villa Branca, em Jacareí. O fluxo seguiria por debaixo da Via Dutra, utilizando o túnel já existente, até chegar à Unip (Universidade Paulista), no Jardim Limoeiro, em São José.

A via, em estudo pelas prefeituras, continuaria por trás da faculdade, até encontrar a Via Oeste.

Gargalo. O objetivo da obra é desafogar o acesso pela Estrada Velha e pela Via Dutra, que passou a ser usada como avenida pelos motoristas das duas cidades.

“Foi uma reunião para troca de conhecimento técnico e para levantar ações de cooperação. A construção dessa avenida é um projeto antigo. Mas, como as cidades eram comandadas por prefeitos de partidos diferentes, nunca saiu do papel”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, Edinho Guedes.

O comandante da pasta em São José, Paulo Guimarães, explicou que um trecho da nova via depende de autorização do governo federal. “Existe um projeto antigo, de Jacareí, para usar o traçado da linha férrea, por trás da Unip. Depende de uma autorização do governo federal para uma parte dela. Jacareí tinha essa autorização, parece que perdeu e está tentando recuperar”, disse Guimarães.

“Em um plano macro, essa ligação se encaixaria à Via Oeste, que está sendo concluída, até chegar ao centro de São José. Seria uma conexão metropolitana”, completou o secretário de São José.

Os dois responsáveis pela Mobilidade Urbana voltam a se reunir neste mês para uma nova rodada de conversas. A intenção é que a dupla trabalhe em conjunto para solucionar problemas em comum dos dois municípios, que juntos possuem quase um milhão de habitantes.