São José dos Campos pega o Catanduvense e tenta recuperação

Tigre do Vale vem de derrota diante da torcida no último final de semana

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O São José dos Campos estreou com uma indigesta derrota em casa no Campeonato Paulista da Série A-3. No último domingo, diante de menos de 300 torcedores no estádio Martins Pereira, foi surpreendido pelo Monte Azul e perdeu por 1 a 0.

Neste domingo, o time comandado pelo técnico Paulo Campos vai encarar uma longa estrada para pegar o Catanduvense, às 10h, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, já que o campo do time da casa está interditado.

Reforçado. O Tigre do Vale, no domingo passado, contou com apenas 15 jogadores relacionados, pois vários atletas não foram inscritos a tempo para a primeira rodada.

Agora, porém, o treinador terá ao menos mais três opções para escalar e espera uma sorte melhor.

O lateral-direito Gabriel Tonini, o volante João Gledson e o meia-atacante Felipe Pará foram regularizados esta semana e já ficam a disposição do treinador joseense. O técnico, aliás, ressaltou a vontade do time na estreia e disse no início da semana que time merecia um resultado melhor contra o Monte Azul.