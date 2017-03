São José dos Campos empata em casa

Home

- 07:57

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



O São José dos Campos voltou a tropeçar em casa no Campeonato Paulista da Série A-3 na tarde deste domingo, no estádio Martins Pereira. Pela 12ª rodada, o Tigre do Vale ficou no empate por 1 a 1 com o Desportivo Brasil.



Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulo Campos terminou a rodada na 12ª colocação, com 17 pontos, o mesmo número do Marília, o 15º, e primeiro time na zona de rebaixamento. Por outro lado, está apenas um ponto atrás do Grêmio Osasco, o primeiro time dentro da zona de classificação entre os oito melhores.



Na próxima rodada, os joseenses visitam o quase rebaixado Independente, em Limeira, na quarta-feira, às 20h.



O empate. Neste domingo (19) chuvoso, o time visitante abriu o placar aos 16min do segundo tempo, com Júlio César, de cabeça. O Tigre do Vale, porém, não desistiu e chegou ao empate aos 46min, de pênalti, com o experiente Renato Peixe.

Fim da conversa no bate-papo