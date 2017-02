São José confirma o primeiro caso de Febre Amarela

Home

A Prefeitura de São José confirmou, na tarde desta sexta-feira (10), o primeiro caso de febre amarela importada para o município. O caso é de uma mulher de 53 anos, que viajou para Minas Gerais.



A mulher, moradora da Vila Adyana, na região central, viajou para a cidade de Minas Novas, em janeiro, e visitou uma área de mata. Ela permaneceu internada por três dias em um hospital particular, teve alta e passa bem.



Segundo a administração municipal, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) já fez as ações de bloqueio recomendadas para esses casos.



"A ação, realizada entre os dias 24 a 27 de janeiro, consistiu na retirada de possíveis criadouros móveis, aplicação de larvicidas nos locais em que não foi possível fazer a remoção e nebulização para matar os mosquitos adultos, em um raio de 500 metros da residência dela", afirmou a prefeitura por meio de nota.



Segundo levantamento da Vigilância Epidemiológica, a mulher viajou para Minas Novas, onde já houve óbitos por febre amarela entre os dias 9 e 17 de janeiro. Lá, ela realizou caminhadas e trilhas na região da mata, acompanhada de outras 3 pessoas, que não adoeceram.



No dia 17 ela começou a apresentar os primeiros sintomas da doença, como febre, náusea, tontura e dores pelo corpo. Permaneceu

internada, entre os dias 21 e 24 de janeiro, em um hospital particular da cidade, quando teve alta.



Vacina. A prefeitura da cidade já solicitou ao Governo do Estado mais um lote da vacina contra a febre amarela, que deverá chegar aos postos na segunda-feira (13), já que a procura continua grande. Das 2.400 doses que chegaram na quarta-feira (8), restavam pouco mais de 400 para ser aplicadas nesta sexta-feira (10).



As vacinas são disponibilizadas à população em cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de quatro regiões da cidade: Vista Verde (leste), Vila Maria (centro), Santana (norte), Jardim Satélite e Morumbi (sul).



Para evitar a perda das doses, pois a vacina tem validade de apenas seis horas após a abertura do frasco, o horário de aplicação é das 10h às 16h.



A imunização contra a febre amarela é prioritária para as pessoas que residem em áreas endêmicas (ou vão viajar para lá) ou onde ocorrem surtos da doença, como Minas Gerais, noroeste de São Paulo e estados do Norte e Nordeste.



O vírus da febre amarela não é transmitido de pessoa para pessoa, apenas pela picada de mosquitos infectados. O Ministério da Saúde recomenda duas doses da vacinação contra febre amarela com pelo menos dez dias de antecedência à viagem para regiões endêmicas.