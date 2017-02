São José adota 'agendamento livre' para consultas em UBSs

Home

Com a mudança, a marcação de consultas poderá ser feita em todos os dias da semana, em qualquer das unidades de saúde

A Prefeitura de São José dos Campos adotou o agendamento livre para as consultas em UBS (Unidade Básica de Saúde) na cidade. O município conta com 40 unidades espalhadas em todas as regiões.

A partir de agora, o dia de marcar consultas não será restrito a um único dia do mês, quase sempre no início de cada período. Os usuários poderão marcar consultas em quaisquer dias da semana, sem data determinada. As unidades básicas funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a medida, que passou a vigorar em janeiro, visa “melhorar o atendimento de prevenção e a promoção à saúde dos moradores”.

Mudar o sistema de agendamento de consultas nas UBS’s foi uma das principais propostas feitas pelo prefeito Felício Ramuth (PSDB) durante a campanha eleitoral, para a área de saúde. Para a prefeitura, a mudança deve diminuir as filas que se formavam nas unidades básicas em dias de marcar consultas. No ano passado, foram realizadas 407.372 consultas básicas ambulatoriais nas unidades de saúde do município.

“Anteriormente, as consultas eram agendadas dentro do próprio mês, em um único dia, ocasionando, muitas vezes, grandes filas”, informou o governo. “Com a agenda aberta, a população pode se dirigir à unidade em qualquer dia do mês para escolher a melhor data e horário da consulta”, completou a nota.

Prioridade. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, as consultas serão priorizadas de acordo com a necessidade dos usuários. A medida visa evitar marcação de consultas desnecessárias.

Para tanto, a prefeitura determinou que seja feita uma acolhida com triagem aos usuários nas unidades básicas, por meio de profissionais de enfermagem. Eles deverão apontar quais consultas deverão ter prioridade de atendimento, de acordo com a condição de saúde do usuário.

O governo acredita que as mudanças possibilitarão diagnosticar a real demanda de consultas, com vistas a futuras adequações no sistema. Um dos alvos é a falta em consultas marcadas, que chega hoje a 25% do total. “A população também deve estar consciente das próprias obrigações, evitando faltar às consultas ou avisando com antecedência sobre a ausência”, afirmou a administração.

Mudança visa redução das filas

A Secretaria de Saúde de São José afirmou que tornar livre o agendamento de consultas nas unidades básicas do município vai diminuir as filas para a atividade.

Porém, o número de vagas permanecerá o mesmo. “Com a agenda livre, o paciente pode marcar a consulta na data que preferir, dentro das vagas disponíveis na agenda, não apenas dentro do mesmo mês”, explicou a Secretaria de Saúde.

A pasta disse que a medida permitirá “traçar estratégias para melhorar o atendimento, inclusive contratando mais médicos caso seja necessário”. E completou: “Todas essas mudanças fazem parte da reestruturação que está sendo feita pelo Departamento de Atenção Básica, visando a implantação do programa UBS Resolve” (leia mais sobre esse projeto nesta página).