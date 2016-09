São José acumula superávit de R$ 3,3 bi na balança comercial

Home

08:47

Saldo entre janeiro e agosto deste ano representa aumento de 29,8% no saldo na comparação com mesmo período de 2015; na contramão, Taubaté fechou oito primeiros meses de 2016 com déficit de R$ 2,5 bilhões

Xandu Alves

São José dos Campos

A cidade de São José acumula superávit de R$ 3,3 bilhões no saldo da balança comercial neste ano, de janeiro a agosto. O resultado representa um aumento de 29,87% ante o saldo do mesmo período do ano passado, que foi de R$ 2,5 bilhões. Com isso, a cidade ultrapassou Paranaguá (PR) e tornou-se a terceira maior exportadora do país, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na contramão, Taubaté fechou os oito primeiros meses do ano com déficit de R$ 2,5 bilhões na balança, o que deixou o município na última colocação do ranking da região, com 20 cidades. Mesmo negativo, o resultado é melhor do que o apurado em 2015, até agosto, com déficit de R$ 3,3 bilhões.

Positivo. No acumulado do ano, a RMVale</ reverteu déficit de R$ 7,5 bilhões no ano passado e chegou a R$ 845,6 milhões de superávit na balança comercial em 2016. Além de São José, que conseguiu em agosto o melhor saldo da balança no ano, de R$ 772 milhões, Ilhabela e Jacareí contribuíram para o bom resultado da região. Ambas tiveram superávit no acumulado do ano, respectivamente, de R$ 3 bilhões e R$ 773,1 milhões.

Lorena e Pindamonhangaba completam a lista das cinco cidades da região com os maiores superávits do ano. Os municípios tiveram R$ 34 milhões e R$ 33,9 milhões na balança comercial, respectivamente, entre janeiro e agosto deste ano.

Importações. O saldo da balança comercial da RMVale não ficou positivo no acumulado do ano por causa das exportações, que caíram de R$ 19,4 bilhões em 2015 para R$ 17,9 bilhões, neste ano. O resultado foi impactado pela redução do volume de importações, que passou de R$ 26,9 bilhões no ano passado, de janeiro a agosto, para R$ 17 bilhões, neste ano.

Economista questiona dependência

A dependência do setor automotivo explica o déficit de Taubaté, segundo o economista Luiz Carlos Laureano, do Nupes (Núcleo de Pesquisas e Estatísticas Sociais). O setor sofre com a crise e o aumento do dólar ante o real, tornando as importações mais caras. Em agosto, o déficit foi de R$ 389,7 milhões, acima do de 2015, de R$ 276 milhões. “O tipo da indústria de Taubaté é de importar bastante. As montadoras importam muitas peças, e por isso causa esse déficit. O ideal seria ter a cadeia forte de autopeças no país”, disse Laureano.

Para o secretário de Desenvolvimento de São José, Osman Cordeiro, o superávit da cidade se explica pela diversidade da produção, com aviões e carros, e o aumento das vendas para China e Mercosul.

RMVALE

Exportação: R$ 3,109 bilhões

Importação: R$ 2,095 bilhões

Saldo registrado em agosto: R$ 1,013 bilhão

Saldo ano: R$ 845,6 milhões



SÃO JOSÉ

Exportação: R$ 1,684 bilhão

Importação: R$ 912,3 milhões

Saldo agosto: R$ 772 milhões

Saldo ano: R$ 3,306 bilhões



TAUBATÉ

Exportação: R$ 198,3 milhões

Importação: R$ 588 milhões

Saldo registrado em agosto: R$ -389,7 milhões

Saldo ano: R$ -2,579 bilhões



ILHABELA

Exportação: R$ 526,6 milhões

Importação: R$ 233,7 mil

Saldo agosto: R$ 526,4 milhões

Saldo ano: R$ 3,052 bilhões



JACAREÍ

Exportação: R$ 518,1 milhões

Importação: R$ 147,8 milhões

Saldo registrado em agosto: R$ 370,3 milhões

Saldo ano: R$ 773,1 milhões



PINDAMONHANGABA

Exportação: R$ 65,5 milhões

Importação: R$ 35,9 milhões

Saldo agosto: R$ 29,5 milhões

Saldo ano: R$ 33,9 milhões



LORENA

Exportação: R$ 6,013 milhões

Importação: R$ 4,227 milhões

Saldo registrado em agosto: R$ 1,786 milhão

Saldo ano: R$ 34,078 milhões



CACHOEIRA PAULISTA

Exportação: R$ 47,9 mil

Importação: R$ 0

Saldo agosto: R$ 47,9 mil

Saldo ano: R$ 626,7 mil