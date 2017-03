Roubos têm queda na zona sul e alta na região leste de São José

Home

Dados oficiais do Estado mostram redução dos índices criminais na área mais populosa da cidade -- assim como na norte, central e oeste. Na zona leste, no entanto, a situação é diferente: houve aumento de casos

São José começa o ano com queda em roubos e homicídios, mas avanço nos crimes de roubo e furto de veículos. Os roubos caíram em quase toda a cidade, com exceção da região leste.

Nela, os crimes aumentaram 18,1% nos dois primeiros meses do ano comparado a igual período do ano passado: 150 ocorrências contra 127. Nas demais regiões da cidade, a quantidade de roubos caiu: -20,8% na zona sul (178 a 225), -31,18% na região central (64 a 93) e -16,6% na zona oeste (25 a 30). Na região norte, as ocorrências caíram de 33 para 32.

O crime de roubo, em toda a cidade, registrou queda de 10,4% em janeiro e fevereiro, com 495 casos neste ano e 553, no ano passado. “A Polícia Militar está atuante e buscando fortemente inovar na questão de Segurança Pública”, informou o CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior).

Mortes. Os homicídios também registraram queda no primeiro bimestre do ano, em São José. Na cidade toda, foram cinco mortes a menos: 12 ocorrências no ano passado, em janeiro e fevereiro, contra 7 neste ano, uma queda de 41,66%.

As mortes violentas caíram na região sul (-85,71%) e subiram na leste (+33,3%), área que se torna um desafio para a segurança pública. Outro desafio é conter o crime de roubo e furto de veículos, que aumentou 11,06% em São José, no início deste ano ante igual período de 2016: 482 ocorrências contra 434.

As regiões oeste e central tiveram as maiores altas nesses crimes, respectivamente de 126,32% e 77,11%. Cresceu ainda na leste (13,95%) e na norte (20%), caindo na sul (-16,37%).

Furto e roubo de veículos sobem 80,85%

Os moradores de Taubaté têm pouco a comemorar. Os principais indicadores de criminalidade aumentaram na cidade nos dois primeiros meses deste ano comparado ao mesmo período de 2016.

O que mais cresceu foi o roubo e furto de veículos, subindo 80,85% no município. O crescimento foi maior na região da Estiva, saltando de 18 casos para 49 (+172,22%). Em seguida aparece o Parque Três Marias, de 22 ocorrências para 42, aumento de 90,91%.

Os roubos subiram 26,68% em Taubaté --190 para 235 roubos em dois meses--, com destaque para a Cecap, de 23 para 40 registros (73,91%). Aumentou ainda na Estiva (29,79%), no Centro (15,85%) e no Parque Três Marias (2,63%). De 10 para 12 homicídios, Taubaté teve 20% de aumento nas mortes. A região mais problemática foi a Estiva, que saltou de uma para seis mortes.