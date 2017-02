Rodovias da região esperam 915 mil carros durante feriado

Home

No retorno do feriado, na terça, a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com duas faixas de rolamento



Motoristas e passageiros que vão pegar a estrada neste fim de semana prolongado pelo feriado de Carnaval terão que ter paciência. São esperados 366,3 mil veículos nas rodovias estaduais que passam pelo Vale do Paraíba, além de 546,3 mil veículos pela Via Dutra e a SP-55 (Rio-Santos), um total aproximado de 915 mil.

O maior movimento será na direção ao Litoral Norte, com a previsão de 207 mil veículos pela Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, 70,6 mil na Oswaldo Cruz, ligação entre Taubaté e Ubatuba, e ainda mais 234,3 mil pela SP-55 (Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego), entre Praia Grande e Ubatuba.

Tamoios. Na Rodovia dos Tamoios cerca de 207 mil veículos devem utilizar as pistas rumo ao Litoral Norte durante o fim de semana prolongado. A operação especial na estrada começa às 13h de hoje, com a implantação de uma faixa adicional no trecho de serra (do km 68 ao km 81). A faixa estará disponível até as 17h de amanhã. Para o retorno do feriado, na terça, a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com duas faixas de rolamento, ficando a pista de descida com uma faixa.

Este será o primeiro feriado com o trecho de serra iluminado --do km 64,25 ao km 80,4, o que dará maior segurança nas viagens noturnas. “Veículos extras (guinchos) serão colocados à disposição dos usuários e, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o acréscimo de demanda”, informou a Concessionária Tamoios, em comunicado.

Nas estradas estaduais, o movimento já começa a aumentar hoje, entre 8h e meia-noite, permanecendo até a madrugada de amanhã. Há previsão de tráfego intenso também no domingo, das 7h às 23h. No retorno do Carnaval, na quarta, a expectativa é de grande movimento entre as 5h e as 19h.

Dutra. A NovaDutra estima que 312 mil veículos deixem a capital pela Dutra. O tráfego ficará intenso entre 16h e 20h de hoje e 7h e 13h de amanhã. No retorno, o movimento será na terça, das 16h às 20h, e na quarta, das 7h às 13h.