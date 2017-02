Rodovia dos Tamoios será rota de 207 mil veículos neste Carnaval

Home

Os foliões que decidirem aproveitar o Carnaval na praia que se preparem, a expectativa é de que cerca de 207 mil veículos passarão pela Rodovia dos Tamoios em sentido ao Litoral Norte neste feriado. Para atender aos usuários, a Concessionária Tamoios, administradora da rodovia, implantará uma faixa adicional no trecho de serra.



A operação especial terá início na sexta-feira (24) a partir das 13h, com a implantação de uma faixa adicional no trecho de Serra (do km 68 ao km 81). Esta faixa estará disponível até as 17h do sábado (25).

Para o retorno do feriado, na terça-feira (28), a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com duas faixas de rolamento, ficando a pista de descida com uma faixa.



Os horários para serem evitados, segundo a concessionária é das 14h, às 20h da sexta-feira e das 7h às 14h do sábado. Já no retorno para casa, os horários em que terão maior fluxo de veículos na rodovia é das 12h às 20h de terça-feira e das 7h às 12h de quarta-feira.



Guinchos serão colocados à disposição dos usuários e, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o acréscimo de demanda por serviços.



As obras realizadas no trecho de Serra para a duplicação da pista e nos demais trechos da rodovia serão interrompidas e uma equipe de manutenção estará de sobreaviso para eventuais emergências. A retomada de obras cotidianas se dará no dia 01 de março.



Iluminação. Este será o primeiro feriado em que o usuário contará com o trecho de Serra iluminado (do km 64,25 ao km 80,4), o que trará mais segurança nas viagens noturnas. Foram investidos R$ 8,1 milhões no trecho e passa pelas cidades de Paraibuna e Caraguatatuba.



De acordo com o governo estadual, foram necessários 621 postes, 16,9 mil metros de rede elétrica e 592 lâmpadas de led de alto desempenho.