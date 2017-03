RMVale será a última região atendida pelo Trem Metropolitano

Home

- 18:20

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A RMVale será a última região a ser atendida pelo Trem Expresso Metropolitano, sistema de transporte que vai interligar 14 cidades paulistas. O cronograma das obras está atrasado em mais de quatro anos.

O acordo para o compartilhamento da linha férrea entre Estado e governo federal, selado na manhã desta terça-feira, em Brasília, inclui apenas os trechos entre São Paulo, Campinas e Americana.

A comitiva do governo estadual, liderada pelo secretário dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, foi recebida pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB) no Palácio do Planalto.

Temer liberou a faixa de domínio das atuais ferrovias que operam entre São Paulo, Campinas e Americana, para que o Trem Expresso Metropolitano seja construído ao lado das malhas de cargas. O Vale, porém, fará parte da próxima etapa. A cessão da faixa de domínio, hoje usada pelo transporte de cargas, acontece até o fim de abril.

Em visita a Taubaté, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse que o primeiro trecho vai ligar São Paulo ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. “O que nós precisamos para ter um trem de média velocidade é a área federal, porque o custo de desapropriação é muito alto. Mas não é coisa para amanhã, porque o primeiro braço a ser feito é Campinas-São Paulo”, disse.

Brasília. Na audiência com Temer, ontem, também estavam o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, e o diretor-geral da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Jorge Bastos. O encontro foi agendado pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB-SP).

O presidente da República teria reconhecido a necessidade do projeto para o país. O trem metropolitano será viabilizado por meio de uma PPP (Parceria Público-Privada), com custo estimado em R$ 18,5 bilhões, sendo R$ 4 bilhões em recursos públicos. A duração do contrato de concessão será de 30 anos. Em 13 de março, a comitiva do Estado já havia se reunido com o governo federal.

Atraso. A implantação do Trem Expresso Metropolitano na região foi anunciada pelo governo do Estado em novembro de 2012. Quatro anos depois, entretanto, o projeto começa a ser destravado com a liberação das linhas férreas para o trecho entre São Paulo e Americana. Não há previsão de início das obras do modal.

BRT Trivale é outra promessa para o Vale

Outro projeto para a área de mobilidade urbana definido para a região é o BRT Trivale, empreendimento que deve ser construído entre São José dos Campos e Jacareí. A obra está avaliada em R$ 230 milhões e terá 23 quilômetros de extensão. Serão dois terminais de embarque e desembarque de passageiros.

O governo estadual apresentou o esboço do BRT Trivale aos prefeitos tucanos de São José (Felicio Ramuth) e Jacareí (Izaias Santana). O projeto funcional, concluído no fim do ano passado, foi a primeira etapa do empreendimento. Agora, o governo Geraldo Alckmin espera definir a empresa responsável pela criação dos projetos básico e executivo. A publicação de edital de licitação deve acontecer até julho deste ano.

O trajeto definitivo do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) será conhecido até 2019, prazo dado à empresa para a entrega dos projetos básico e executivo. Até lá, o governo estadual também cuidará do licenciamento ambiental.