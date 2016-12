RMVale reúne 9 das 30 cidades mais violentas do interior de SP

Home

- 10:38

São José dos Campos, Taubaté e Jacareí estão no ‘top 5’ dos assassinatos em São Paulo, de acordo com um levantamento feito pela reportagem com base em estatísticas oficiais. Maioria dos crimes é ligada à droga



Redação

São José dos Campos

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte tem 9 cidades entre as 30 do Estado de São Paulo com maior número de vítimas de homicídio de janeiro a novembro deste ano. Os dados foram levantados das estatísticas da Secretaria de Estado da Segurança Pública e mostram que a RMVale é a mais violenta região do interior do Estado.

O ranking de vítimas de homicídio doloso (com intenção de matar) é liderado por Campinas, que teve 107 mortes nos 11 primeiros meses do ano. São José dos Campos está na segunda posição, com 69 mortes. Sorocaba aparece em terceiro, com 60 assassinatos. Em quarto, Taubaté registrou no período, de janeiro a novembro, 48 mortos de forma violenta.

Jacareí é a quinta cidade do ranking, com 45 vítimas de homicídios. Aparecem em seguida os municípios de Rio Preto (44 mortes), Sumaré (42), Araçatuba (36), Pindamonhangaba (31), Rio Claro (30), Piracicaba (27), Ubatuba, Lorena, São Carlos e São José do Rio Preto (todas com 26), São Sebastião (25), Praia Grande e Hortolândia (24), Caraguatatuba e Marília (23), Bauru (22), Guarujá (21), Jundiaí, Itanhaem e São Vicente (19), Guaratinguetá, Franca e Santos (18), Santa Barbara do Oeste (17) e Araraquara (16).

“O Vale do Paraíba traz um grande desafio para as forças de segurança pública, em razão da posição geográfica, entre as duas maiores cidades do país, a riqueza econômica e o turismo”, afirmou o sociólogo Marcelo Marcondes.

Mortes. Entre janeiro de 2007 e novembro deste ano, 3.848 pessoas foram mortas violentamente na região, média de 32 vítimas por mês. Incluindo o ano de 2006, com seus 416 assassinatos, o saldo é ainda pior: 4.264 mortes em quase 11 anos.

A preocupação com a segurança púbica na região culminou em uma reunião no 5º BPM-I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), em Taubaté, há duas semanas, para discutir ações que pudessem reduzir a violência.

Reduzir taxa é um desafio, diz comando

A coronel Eliane Nikoluk, comandante do policiamento na RMVale, ressaltou que a região vem conseguindo reduzir índices de criminalidade, porém o homicídio “se mantém desafiador há décadas”.

“Chama a atenção que mais de 70% das vítimas são jovens e têm antecedentes criminais, geralmente envolvidos no tráfico ou uso de entorpecentes”, afirmou a militar.

Para ela, esses jovens se colocam em alto risco por escolha própria. “Isso é relevante porque para reduzir homicídio, além da ação da polícia (que frequentemente prende as mesmas pessoas) há políticas públicas capazes de promover prevenção e redução do número de consumidores de drogas, que são os grandes mantenedores do tráfico e aqueles que também acabam por furtar, roubar e cometer outros delitos”.