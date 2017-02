RMVale recupera 435 'campos de futebol' de Mata Atlântica em 30 anos

Home

- 12:08

Ainda assim, número é menor do que em outras sete cidades de SP, segundo estudo do Inpe



Caíque Toledo

São José dos Campos

Um estudo feito pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica mostra que a RMVale regenerou o equivalente a 435 campos de futebol da Mata Atlântica nos últimos 30 anos.

De acordo com o levantamento, divulgado essa semana, as 39 cidades da RMVale regeneraram 435 hectares de 1985 a 2015. O número, no entanto, é menor que o de nove cidades no Estado: Valparaíso (754 hectares), Castilho (735), Quatá (676), Catanduva (671), Teodoro Sampaio (601), Itapirapuã Paulista (534), Presidente Bernardes (409), Novo Horizonte (451) e Lutécia (436) regeneraram mais que a região.

O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que monitora a distribuição espacial do bioma, identificou, em todo o Estado, a regeneração de 23.021 hectares (ha), ou o equivalente a 230,21 km2, entre os anos de 1985 e 2015.

Região. Na RMVale, a cidade que mais regenerou a Mata Atlântica nos últimos 30 anos foi Monteiro Lobato: 126 hectares. Em sequencia, aparecem Ubatuba (58), e, empatadas, São José dos Campos e São Sebastião, com 52 hectares cada.

Porém, de acordo com o estudo, mais da metade das cidades da região não recuperaram o bioma: 24 das 39 cidades não alcançaram ao menos um hectare, incluindo, por exemplo, o município de Jacareí.

Desmatamento. Atualmente, São Paulo tem seis cidades na lista das 100 que mais desmataram entre 1985 e 2015: a área total desmatadas por eles é de 33.719 quilômetros quadrados, o que corresponde, por exemplo, ao espaço do município de Ilhabela.

No entanto, desde 2013, São Paulo está na lista dos estados com nível de desmatamento zero (menos de 100 hectares), com 45 ha na última edição, que avaliou 2014 e 2015. "Além de permanecer no nível zero de desmatamento, o desafio do estado é ampliar o processo de regeneração florestal. Por conta disso, é extremamente importante uma ação conjunta envolvendo poder público, iniciativa privada e sociedade", afirma a diretora-executiva da SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota.