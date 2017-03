RMVale recebe 33% da verba prometida pelo governo de SP

Home

- 12:18

Governo estadual previa repassar R$ 2,6 milhões em 2016, porém destinou R$ 886 mil. Durante os primeiros meses de 2017, Estado repassou à região R$ 100 mil

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O escritório espaçoso na avenida Madre Thereza, coração de São José dos Campos, é a sede da RMVale há quase um ano. A modernidade do prédio, no entanto, contrasta com a baixa produtividade do órgão, criado pelo Estado para desenvolver ações para a região.

Do orçamento de R$ 2,6 milhões para o Vale, apenas R$ 895.564,09 foram executados em 2016 (33%). E boa parte deste montante foi destinada à nova estrutura no centro de São José.

O repasse estadual é feito à Agemvale (Agência Metropolitana do Vale do Paraíba), que atualmente mantém uma estrutura com dois diretores, um assessor técnico e uma assistente administrativa. Todos os cargos comissionados. A cadeira de diretor executivo está vaga.

Além disso, a RMVale ainda aguarda a eleição de um novo presidente. O ex-prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci (PPS), deixou o posto em dezembro do ano passado. Fred Guidoni (PSDB), de Campos do Jordão, deverá ser alçado ao cargo em abril.

Desafio. O novo presidente, porém, terá a missão de superar a carência de recursos e falta de autonomia, duas reclamações dos deputados com base eleitoral na região.

“A RMVale ainda não disse a que veio. Demos um passo importante na criação, mas patinamos depois. Houve dois mandatos do Colucci e dois do Ildefonso Mendes (PSDB), mas não houve avanço, porque eles não tiveram autonomia. Ficaram à mercê dos secretários do Estado”, afirmou o deputado estadual Padre Afonso Lobato (PV).

O deputado estadual Hélio Nishimoto (PSDB) destacou que, nos últimos meses, tem buscado mais recursos para a RM. “Precisa de verbas, pois temos projetos importantes. Mas já estamos conversando para liberar”, disse Nishimoto.

A região metropolitana foi lançada em janeiro de 2012. Mas, para funcionar, foi preciso criar um fundo, em 2013, e a Agemvale, em 2015.

Estado diz que investiu em hospitais e na Tamoios

Em nota, o governo do Estado disse que o levantamento de O VALE “considera apenas os investimentos realizados por meio da Agemvale”. “O montante apontado pela reportagem não leva em conta os recursos aportados em obras essenciais para a região como, por exemplo, construção dos hospitais estaduais de Caraguatatuba (R$ 200 milhões) e São José (R$ 216 milhões), a duplicação da Rodovia dos Tamoios nos trechos de Serra e Contornos (R$ 3,1 bilhões), além das transferências voluntárias aos 39 municípios da região, que só nos últimos 12 meses somaram R$ 269 milhões”, afirmou.

O Estado ainda disse que, em relação aos recursos destinados a Agemvale, “os repasses têm sido feitos de acordo com as necessidades da respectiva agência”.

“Apenas nos dois primeiros meses deste ano, foram repassados mais de R$ 100 mil, mesmo com contenção de despesas e diminuição de número de funcionários diretos”, declarou em nota. Neste ano, a dotação disponível é de R$ 2,497 milhões.