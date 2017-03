RMVale começa ano com 2.185 empregos a menos

Home

Número é pior que do o registrado em janeiro passado, quando o saldo foi de -1.378



São José dos Campos

Dados oficiais do governo federal mostram que a região registrou em janeiro um saldo negativo de 2.185 vagas de emprego.

Segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados na sexta-feira, a região fechou um total de 58,56% mais vagas em janeiro deste ano do que no mesmo mês do ano passado (-1.378). O saldo está no mesmo patamar de janeiro de 2015 (-2.332).

No total, o mês de janeiro desse ano teve 14.645 admissões e 16.830 demissões nos 39 municípios da região. São José puxa a lista, com um saldo negativo de 507 vagas (demissões menos admissões), contra -348 em 2016. Em Taubaté o saldo foi de -387, contra -301 no ano passado, e Jacareí teve saldo positivo: 90 admissões a mais do que demissões, antes um saldo negativo de 197 no ano passado.

Somadas, as quatro cidades do Litoral Norte também tiveram saldo negativo: foram 2.767 demissões, contra apenas 1.919 contratações.

Emprego. Com os números negativos, a RMVale teve uma queda maior que em 2016, ao contrário dos dados estaduais e também nacionais. No levantamento geral, o Brasil fechou 40.864 postos de trabalho em janeiro, resultado de 1.225.262 de admissões e de 1.266.126 de desligamentos no mês. Em janeiro de 2016, o saldo era de -99.694.

No estado de São Paulo, o saldo também é negativo, mas menor que o de 2016: -4.457, total das 365.054 admissões e dos 369.511 desligamentos. Em janeiro do ano passado, foram 27.056 postos fechados.

A maior queda entre os setores foi do comércio (60.075 vagas fechadas) e de serviços (9.525). A indústria (17.501 postos a mais) e a agricultura (10.663) tiveram alta no país.

Saldo. Ao todo, a RMVale fechou 18.501 postos de emprego no acumulado de janeiro a dezembro de 2016. No Estado de São Paulo, o ano passado teve um saldo negativo total de 401.552 vagas, e, em todo o Brasil, foram 1.371.363 empregos fechados nos 12 meses.