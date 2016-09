Ricardo Gomes elogia entrega e organização, mas quer melhora

Home

- 18:17

Gazeta Press

São Paulo

O São Paulo perdeu para o Palmeiras, se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento, agora a apenas dois pontos, e ampliou seu retrospecto negativo. Já são 11 jogos com uma única vitória. Mesmo assim, Ricardo Gomes preferiu apontar os pontos positivos que seu time apresentou na noite desta quarta-feira, contra o Palmeiras, no Palestra Itália.



“Sinceramente, a situação não é agradável, estamos a dois pontos (do Z4), mas, pelo que eu vi no empate contra Inter, no empate com o Coritiba e agora mesmo, pela evolução do time, vamos crescer e não vamos passar sufoco, apesar da má colocação”, garantiu o treinador, ainda evitando cravar que a briga do São Paulo é apenas contra o descenso.



“Quando você está nessa situação, pelo demonstrado do time hoje, isso vai passar. Tem que estar sempre olhando para todas as partes, para cima e para baixo, mas, pela entrega e organização hoje….”, reforçou o técnico.



O placar, no entanto, não foi bom. Com o 2 a 1 para o Palmeiras, Ricardo Gomes identificou algumas falhas de seus comandados em campo e não se refutou de falar sobre elas logo na entrevista coletiva após o Choque-Rei, sem deixar de enaltecer o que a equipe fez de bom.



“A garra e a entrega, nada a dizer, pelo contrario, muito bem. Mas precisamos de muito mais que isso. O Palmeiras entrou pressionando, conseguimos sair mais no segundo tempo e, na segunda saída, fizemos um gol. Essa foi nossa dificuldade no jogo. Um jogo de vários escanteio, laterais dentro da área, não é muito o jogo brasileiro. Ficou muito disputado, mas nós tínhamos que encontrar espaço para jogar, e não conseguimos”, analisou Ricardo Gomes, para completar em seguida.



“O Palmeiras não tinha feito um grande perigo para nós, mas não conseguimos jogar. Essa foi a estratégia que deu certo para o Palmeiras. Depois que eles viraram, conseguimos jogar, mas eles se fecharam, o que era uma estratégia também”.



Como Mena atuou na noite de terça-feira pela seleção do Chile na disputa das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, Carlinhos foi titular no clássico desta quarta. O jogador, no entanto, pediu substituição ainda aos 44 minutos do primeiro tempo por causa de um problema físico e preocupa. Com isso, Mena teve de ir para o jogo no sacrifício.



O problema é que no segundo tempo o lateral chileno recebeu o cartão amarelo e, com isso, terá de cumprir suspensão na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Figueirense, no Morumbi.



Sem Mena e com Carlinhos como dúvida, Ricardo Gomes terá de quebrar a cabeça para definir quem entrará na esquerda. Michel Bastos, sempre uma alternativa nessa função, sequer foi relacionado mais uma vez mesmo depois de treinar normalmente durante os nove dias de preparação.



“Eu botei ele no (jogo contra o) Coritiba. Não estava bem, conversamos na terça e ele não consegue explicar a deficiência que ele mesmo está sentindo. Não melhorou nada durante a semana e acabei decidindo que ele não fosse convocado. Temos de recuperar”, explicou Ricardo Gomes nesta quarta-feira.



Outro problema está na zaga. Rodrigo Caio sofreu uma pancada no quadril e também deixou a partida ainda no primeiro tempo. O zagueiro fazia seu primeiro jogo desde que retornou dos Jogos Olímpicos e passou os últimos dias correndo contra o tempo para sanar um estiramento na coxa. Agora, só com os resultados dos exames que Rodrigo Caio foi levado a fazer ainda nesta madrugada é que sua escalação no domingo será definida. Lyanco e Lugano são as opções de Ricardo Gomes.



Já o meia peruano Cueva deve voltar ao time depois de perder o duelo com o Palmeiras por falta de condição física, já que defendeu sua seleção já no fim da noite de terça e chegou ao Brasil nesta quarta sem o preparo necessário para ser utilizado. A ausência do armador, aliás, foi minimizado por Ricardo Gomes mesmo depois da derrota no Palestra. “Não estávamos com o Cueva, mas temos esse jogador (armador). Nós podemos fazer melhorar ainda mesmo sem o Cueva. Na minha cabeça é muito mais pelo tempo de trabalho do que pela falta de jogador (o fato do time não ter dominado)”, comentou o treinador, que também tem Bruno no departamento médico, mas poderá usar Buffarini, que volta de suspensão.