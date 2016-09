Ricardo Gomes depõe sobre invasão de torcedores ao CT

Home

- 20:59

Gazeta Press

São Paulo

Depois de comandar o treinamento da equipe do São Paulo para o clássico contra o Palmeiras, na manhã desta sexta-feira, o técnico Ricardo Gomes foi ao Drade (Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva) para dar seu depoimento sobre a invasão dos torcedores no último sábado, quando Wesley, Carlinhos e Michel Bastos foram agredidos e diversos objetos acabaram furtados.



A delegada titular Margarete Barreto, responsável pela investigação na Polícia Civil, convocou Ricardo Gomes para ouvir a versão do treinador sobre tudo que aconteceu no fatídico dia. Como chegou ao clube recentemente, o comandante foi um dos poupados pela fúria dos torcedores, em maioria organizados, assim como os zagueiros Maicon e Lugano.



A diretoria do São Paulo garante que não está medindo esforços para que a ação não passe em impune. O clube enviou imagens de todo o tumulto e alguns torcedores já foram identificados e intimados pela Polícia Civil, mas todos acabaram liberados após terem depoimento colhido.



A indignação de parte da torcida tricolor é em função a posição da equipe no Campeonato Brasileiro. O time é apenas o 12º colocado na tabela de classificação e está há quatro pontos da zona de rebaixamento. Por outro lado, o presidente Leco não tem dúvida de que tudo foi orquestrado por seus opositores políticos.