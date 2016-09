Ricardo Gomes confirma Lugano e testa opções ofensivas

Home

- 11:51

São Paulo/Gazeta Press



O técnico Ricardo Gomes sabe que precisa fazer alguma coisa para o São Paulo desencantar na quinta-feira e marcar os gols necessários para classificar o time na Copa do Brasil. Depois de perder por 2 a 1 no Morumbi, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença ou por um gol a partir do placar de 3 a 2. Por isso, no penúltimo treino antes do confronto com o Juventude, equipe que disputa apenas a Série C do Brasileiro, o treinador são-paulino deu atenção especial ao setor ofensivo.



Ao separar os jogadores titulares em uma metade de campo, Ricardo Gomes surpreendeu ao colocar Diego Lugano para formar dupla com Rodrigo Caio, já que Lyanco tem sido a primeira opção nos últimos nove jogos. O uruguaio não entra em campo desde 4 de agosto, quando o São Paulo perdeu para o Atlético-MG em casa, pelo Brasileirão, mas, deve ser titular nesta quinta na vaga de Maicon, que sofreu um estiramento de grau 1 na coxa esquerda.



A atividade tinha como foco trabalhar a transição zaga/ataque, até que a bola chegasse à área para a jogada ser concluída. Em um primeiro momento, além da entrada de Lugano, Gomes armou o time com Mena e Bruno nas laterais, dando mais liberdade ao destro. Depois, inverteu colocando Carlinhos e Buffarini, desta vez segurando o argentino mais atrás. Por último, Gilberto, que marcou quatro gols no jogo-treino de segunda-feira, foi testado ao lado de Chavez. Hudson deixou a equipe nesta formação.



Para finalizar o treino desta terça, Ricardo Gomes coordenou o famoso ataque contra defesa, em que as bolas eram lançadas do meio para as laterais para que fossem cruzadas na área. Jogadores de ataque e defesa terminavam o lance duelando para ver quem levava a melhor. Nesta parte, Rodrigo Caio e Lugano mais uma vez atuaram juntos.



Michel Bastos, que voltou ao time contra o Atlético-PR, não foi utilizado em nenhum momento no possível time que irá a campo na quinta e também deixou o treino mais cedo. Mena foi outro que acabou liberado do ‘ataque contra defesa’. Jean Carlos, já recuperado de um problema na coxa, fez apenas um trabalho de transição em um campo anexo e não participou da atividade com o resto do elenco.



O meia não pode jogar quinta porque não foi inscrito na Copa do Brasil, mas se aproxima de estrear com a camisa do São Paulo. No domingo, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, existe a possibilidade do reforço ser relacionado pela primeira vez. O atacante Robson, apesar de não ter nenhum problema físico ou clínico, defendeu o Paraná Clube nesta edição da Copa do Brasil e, por isso, também está descartado do jogo das 21h30 desta quinta, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.