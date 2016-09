Ricardo de Oliveira garante primeiro ouro brasilero

Home

- 13:51

Agência Brasil

Rio de Janeiro

O Brasil ganhou a primeira medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos 2016. Ricardo Costa de Oliveira conquistou o ouro no salto em distância na categoria T11 (cego total).

O brasileiro venceu no último salto, quando alcançou a marca de 6 metros e 52 centímetros. A prata ficou com o norte americano Lex Gillete que saltou 6 metros e 44 centímetos. Bronze para o ucraniano Ruslan Katyshev com 6 metros e 20 centímetros. “Eu estou muito emocionado. É um momento que vou levar pro resto da minha vida! Incomparável!”, declarou o saltador. “Eu senti que o ouro tava perto quando finalizei o salto. Ali, realmente, eu senti que era o ouro”, completou.

Odair Santos também foi destaque neste início de disputas no atletismo. O fundista garantiu a primeira medalha do Brasil nos Jogos - a prata nos 5.000m masculino T11. Ele, que era dono da melhor marca da temporada - 15min16s82, finalizou a prova com o tempo de 15min17s55, brigando até os últimos metros pelo primeiro lugar. Porém, foi superado pelo queniano Samwel Mushai Kimani, que fez 15min16s11. Completou o pódio outro atleta do Quênia: Wilson Bill (15min22s96).

Nas eliminatórias dos 100m feminino T11, as três representantes do Brasil avançaram às semifinais. Ao final da tarde, mais brasileiros voltam a entrar em ação no estádio.