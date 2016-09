Reunião com Alckmin em SP decidirá candidatura de Ortiz

Home

Encontro será realizado entre hoje e amanhã; cúpula tucana quer que o prefeito afastado desista de concorrer à reeleição



Redação

Taubaté

Uma reunião na capital com a cúpula estadual do PSDB, incluindo o governador Geraldo Alckmin, vai ser realizada entre hoje e amanhã para decidir se o prefeito afastado de Taubaté, Ortiz Junior, será o candidato do partido ao Bom Conselho.

O encontro, que terá data e horário definidos a partir da manhã dessa quinta-feira, deverá reunir ainda a coordenação regional da legenda, os três vereadores do PSDB em Taubaté e Ortiz Junior. O objetivo do encontro é tentar convencer Ortiz a desistir da candidatura.

A avaliação interna da cúpula tucana, que foi embasada em análise do jurídico do partido, é de que a chance de Ortiz ter o pedido de registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral é zero.

Na reunião, a cúpula tucana vai argumentar que a insistência de Ortiz pode atrapalhar os planos do partido para Taubaté e região. O trabalho de convencimento, no entanto, deve ser difícil. Pessoas próximas dizem que Ortiz está decidido a não abrir mão. O PSDB não quer obrigar o prefeito afastado a desistir, pois teme que isso possa passar uma imagem de intervenção, prejudicando o seu eventual substituto perante os eleitores de Ortiz.

Ainda pesa a favor do prefeito afastado o fato de a família Ortiz ter concentrado a arrecadação da campanha, assim como os contratos de assessoria. Ou seja, caso a troca seja feita a força, o substituto pode ficar sem estrutura para concorrer.

Rompimento. Durante a reunião em São Paulo, os três vereadores do PSDB --Digão, Bilili e Diego Fonseca-- devem formalizar o pedido para que possam atuar de forma independente caso Ortiz seja mantido como candidato a prefeito. “Se o Junior quiser ser o candidato até o fim, que o PSDB ao menos nos libere para apoiarmos quem a gente quiser”, disse Bilili. “Mesmo que não apoiemos ninguém, ao menos ficaremos independentes. Não vou fazer campanha para ele [Ortiz]”, completou.

O temor é que a situação de Ortiz, que é rejeitado por 29% dos eleitores, prejudique os mais de 200 candidatos a vereador dos 13 partidos que integram a coligação. “Estamos em uma situação, realmente, apavorante. Temos dois dias só para resolver, quinta e sexta”, disse o coordenador regional do PSDB, Francisco de Assis Vieira. O prazo para troca termina dia 12. Ortiz não se pronunciou ontem.

Justiça já pode julgar ação a partir de hoje

A Justiça Eleitoral de Taubaté já pode julgar a partir de hoje a ação do Ministério Público que pede que a candidatura de Ortiz Junior seja barrada. O prazo para manifestações das partes terminou ontem.

O MP sustenta que Ortiz não pode ser candidato devido ao fato de ter sido condenado por abuso de poder econômico e político na eleição de 2012. Devido a isso, o tucano teve o mandato cassado, foi afastado da prefeitura e foi declarado inelegível por oito anos. A ação de impugnação foi endossada pelo Psol e pelo jornalista Irani Lima.

Já a defesa de Ortiz está escorada em dois argumentos. Um deles diz que, como ainda não foi publicada a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre o caso, a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), que é a que embasa a impugnação, ainda não teria validade jurídica. O prefeito afastado diz também que ainda cabe recurso da decisão do TSE, e que portanto ele não poderia ser impedido de ser candidato.