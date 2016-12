Retrospectiva: a cultura em 2016

Home

A primeira memória cultural de 2016 é a extinção do Ministério da Cultura, em maio, quando o Michel Temer assumiu a Presidencia da República interinamente. Na ocasião, o ministério virou uma secretaria vinculada ao Ministério da Educação. A decisão desagradou a classe artística, que reagiu.

Diversos prédios foram ocupados por manifestantes, como o da Funarte (Fundação Nacional de Artes), do Iphan (Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e cinastas brasileiros chegaram a críticar a posição do governo durante o festival de Cannes, na França: caso do elenco de “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho, que protestou no tapete vermelho.

Cerca de uma semana depois da extinção, Temer decidiu recriar o Ministério tornando Marcelo Calero (PMDB-RJ) ministro da pasta. Este ficou no posto por seis meses, quando pediu demissão e deu lugar, em novembro, ao deputado Roberto Freire (PPS-SP).

Mais recentemente, em outubro, uma nova decisão causou barulho: o Supremo Tribunal Federal validou a Lei dos Direitos Autorais, que definiu novas condições de cobrança, arrecadação e distribuição de recursos pagos por direitos autorais de obras musicais. A decisão tem sido contestada pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais) e pela UBC (União Brasileira de Compositores).

Mas, nem tudo foram espinhos, este ano nossos artistas ganharam destaque em premiações internacionais de cinema (Oscar, Globo de Ouro) e de música (Grammy e MTV EMA) e ainda tivemos cidades reconhecidas como patrimônio mundial, caso de Salvador e Minas Gerais.

Cinema

Brasil no Oscar 2016

O filme ‘O Menino e o Mundo’, do brasileiro Alê Abreu, foi indicado ao Oscar de Melhor Animação

Fogo

Um incêndio destruiu parte da Cinemateca Brasileira, em fevereiro. Cerca de 2.000 rolos com produções anteriores à 1950 foram queimado

‘Aquarius'

O filme do ano para alguns críticos. O longa narra a história de uma mulher em guerra contra a construtora que quer comprar o prédio em que mora



Música

Reconhecimento

Brasileiros levaram para casa importantes prêmios do setor: Eliane Elias (Grammy); Djavan, Martinho da Vila, Elza Soares, Paula Fernandes, Hamilton de Holanda, Céu, Ian Ramil, Almir Sater, Renato Teixeira e a banda Scalene (Grammy Latino)

Retornos

Voltaram a tocar juntos os Novos Baianos (Paulinho Boca, Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Luiz Galvão) e a turma de O Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo -- sem Zé Ramalho)

100 anos de samba

‘Pelo Telefone’, de Donga, é considerada a primeira música deste que é um dos ritmos preferidos do país

Literatura

Domínio Público

‘Macunaíma’, de Mário de Andrade, um dos maiores clássicos brasileiros, agora pode ser utilizada, reproduzida e adaptada livremente

Homenagem

Na literatura mundial, tributos a William Shakespeare e Miguel de Cervantes, ambos falecidos há 400 anos

Nobel

Bob Dylan levou para casa o Nobel de Literatura por “ter criado novas formas de expressão poéticas no quadro da grande tradição da música americana”



Patrimônio

Salvador

O município baiano recebeu o título de Cidade da Música pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)

Minas Gerais

O conjunto Moderno da Pampulha conquistou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, concedido também pela Unesco

Manifestações culturais

Os caboclinhos, tradição centenária sobretudo em Pernambuco, foram reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan ( Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)



Moda

Bolsas divertidas

Frutas, frufrus, personagens de desenho animado... As bolsas ganharam muitos formatos inusitados e agradaram as descoladas

Metálico

O dourado e o prateado viveram seu momento de glória. Eles deixaram os acessórios e passaram a aparecer em blusas, calças, saias e tênis

Imediatismo

‘Veja agora, compre agora, vista agora’. Esse é o lema das passarelas a partir de agora. Nada de esperar a próxima estação

Gastrononia

Casas de carne

São José e Taubaté ganharam inúmeras casas de carne especiais; para quem defende que um bom churrasco vai muito além da picanha

Slow Food

Mais do que comer sem pressa, o movimento fala do respeito aos agricultures e a preservação da biodiversidade

Cafés especiais

Como já ocorre com vinhos e cervejas, no café é possível identificar notas diferenciadas, são sabores frutados, florais e de caramelo. Cafés da cidade comprovam isso!

Games

Realidade virtual

Finalmente os óculos se tornaram acessíveis. O Oculus Rift foi lançado em março, o HTC Vive em abril e o PlayStation VR em outubro

Pokemon Go!

Fenômeno mundial, teve gente que nem viveu a fase dos monstrinhos na televisão mas estava nas ruas garantindo o seu Pokemón. Chegou em agosto no Brasil

eSports

O cenário de competição de jogos eletrônicos tem crescido, sempre comandado por ‘League of Legends’, com direito a transmissão na TV



Televisão

Streaming

Cada vez com mais força, os serviços têm trazido conteúdos de deixar a TV aberta e paga de cabelo em pé. Vide ‘Narcos’, ‘Stranger Things’ e ‘3%’

‘Verdades Secretas’

Com nudez de Reinaldo Gianecchini e Rodrigo Lombardi, e estupro de Grazi Massafera, a novela movimentou as redes sociais

'Masterchef Profissionais’

A nova versão do reality colocou em cena o machismo na gastronômia. Dificil quem não tenha visto os embates entre fãs dos participantes Dayse e Marcelo no Facebook