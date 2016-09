Responsáveis pelos primeiros quiosques do Banhado são divulgados

Home

- 17:55

Caíque Toledo

São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou as duas primeiras empresas que ficarão responsáveis pelos quiosques em construção na orla do Banhado, cartão-postal da cidade.

De acordo com a administração municipal, as empresas Chaparral Conveniência Ltda e a Trem Paulista Lanchonete Ltda venceram a concorrência para a concessão dos quiosques três e quatro -- o resultado será publicado nos próximos dias no Boletim Oficial. Os dois pontos poderão oferecer serviços de restaurantes, bares e similares, mas sem venda de bebida alcóolica.

"Assim como foi feito para a realização das obras do Novo Centro, nós estamos tomando todos os cuidados jurídicos e técnicos no processo de licitação dos quiosques. Nossa intenção é garantir qualidade nos serviços e produtos oferecidos à população e segurança no processo de concessão de uso ao futuro permissionário", explicou o secretário de Planejamento Urbano, Pedro Ribeiro.



Quioques. Segundo o governo Carlinhos Almeida (PT), a concorrência do quiosque um, que prevê a comercialização de bebiba alcóolica, tem duas empresas interessadas. Para o quiosque dois, uma nova licitação será aberta, e o edital será aberto ainda essa semana.

Os pontos fazem parte do projeto 'Novo Centro' da prefeitura, e a permissão de uso para os quiosques é de três anos prorrogáveis. Os locais possuem 37 metros quadrados, e os comerciantes precisarão disponibilizar acesso gratuito à internet wi-fi.



Polêmica. Desde que as obras começaram, ambientalistas e a oposição criticam a construção. O Fórum Permanente em Defesa da Vida protocolou uma solicitação de embargo, alegando que há desacordo com a atual lei do zoneamento.

A prefeitura afirma que a construção dos quiosques é permitida, e que consultou, por segurança jurídica, a Secretaria de Meio Ambiente, o Condephaat (Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado), além do Comphac (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural).

Recentemente, OVALE flagrou, mais de uma vez, usuários de drogas na região do banhado, em plena luz do dia.