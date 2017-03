Reservatórios estão perto de 70% da capacidade na RMVale

Home

- 19:17

A represa de Paraibuna, por exemplo, está com 66,7% do volume útil total, 18 vezes mais do que estava em março de 2015

Xandu Alves

São José dos Campos

O volume de água nas represas da bacia do Rio Paraíba do Sul chegou, nesta semana, ao mesmo nível de 2013, ano pré-crise hídrica. Os dados foram divulgados pela ANA (Agência Nacional de águas).

O nível médio dos reservatórios, em 16 de março, era de 63,79%, próximo ao registrado no mesmo período de 2013. E acima do volume detectado nos três últimos anos: 39,24% em março no ano passado, 10,90% em 2015 e 42% em 2014.

No auge da crise hídrica, em janeiro de 2015,quando a região passou por um atípico período de estiagem, a represa de Paraibuna, que é o maior e mais importante reservatório da bacia do rio Paraíba, chegou a 0% de sua capacidade. Foi preciso utilizar as reservas do volume morto. A represa de Jaguari, em Jacareí, chegou a praticamente zero em dezembro de 2014.

Paraibuna. As chuvas desde novembro do ano passado mudaram de vez o panorama das represas. Atualmente, Paraibuna está com 66,7% do seu volume útil, 18 vezes mais do que tinha em março de 2015 (3,55%). No ano passado, o reservatório anotou 27,76%.

O atual volume é maior ainda do que o registrado em março de 2013, de 56,51%, só perdendo para o ano anterior, quando a represa de Paraibuna tinha 70,50%. “Se as próximas estações foram chuvosas, em pouco tempo”, lembra o engenheiro Hélio Macedo, “a represa de Paraibuna pode chegar a 100% da sua capacidade”.

Outras. A represa do Jaguari chegou a 66,57% do volume útil nesta semana, um pouco menos do que tinha em março de 2013: 70,31%. No ano passado, o reservatório registrou 50,26%, com 14,16% em 2015 e 38,36% em 2014.

Engenheiro descarta falta de água durante a estiagem

Na avaliação do engenheiro civil especializado em hidrologia, Luiz Roberto Barretti, membro do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, não irá faltar água na região durante o período de estiagem, que normalmente começa após o mês de março.

Segundo ele, o volume de água nos reservatórios da região está se aproximando do registrado antes da crise hídrica, perto de 70%. As chuvas chegaram um pouco mais cedo, neste ano, e podem ajudar, mas ainda não foi o suficiente. É preciso chover mais na região das represas”, disse.

Obras. O principal motivo do aumento do volume útil na bacia do Rio Paraíba, segundo Barretti, foram as obras estruturais realizadas na barragem de Santa Cecília, no sul fluminense, que abastece a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, atendendo a 66 cidades. Foram feitas operações hidráulicas no Rio de Janeiro que ajudaram a diminuir a vazão de água que ia para abastecer aquela região”, afirmou o especialista. “Cerca de 75% da água que abastece o Rio vem da bacia do Paraíba”

O reservatório do Funil, em Resende, na porção fluminense do Vale do Paraíba, anotou 67,75% na última semana. represa de Santa Branca alcançou índice de 23,87%, o menor volume útil entre os quatro reservatórios.