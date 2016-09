Renato Augusto exalta trabalho de Tite na Seleção

Home

Gazeta Press

Manaus

Homem de confiança do técnico Tite desde os tempos de Corinthians, a parceria entre o treinador e o meia Renato Augusto se estendeu até a Seleção Brasileira. Em dois jogos sob o comando da Amarelinha, Tite soma duas vitórias, com Renato no time titular. Para o meia, hoje no Beijing Guoan, a Seleção já tem o ‘dedo do treinador’.



- Teve uma parcela muito grande dele, de conseguir explicar em pouco tempo aquilo que ele queria. Os jogadores abraçaram a ideia, e teve o mérito dos jogadores de entender e de conseguir em dois treinos dar um padrão tático à equipe. A parcela dele é muito maior que a nossa, mas remando para um mesmo lado vai dar tudo certo - destacou o meia em entrevista a Fox Sports.



Tite e Renato Augusto desembarcaram no Rio de Janeiro nesta quarta-feira após a grande vitória por 2 a 1 contra a Colômbia, na Arena Amazonas, em Manaus. Com os três pontos somados, o Brasil foi ao segundo lugar das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.



- Esses jogos são os mais difíceis. Todos acham que vão ser fáceis, mas sabemos que não tem mais jogo fácil. Vemos a Argentina que teve problemas com a Venezuela, então temos que estar preparados para todas as situações - comentou.



A Seleção Brasileira volta a disputar as Eliminatórias apenas no próximo mês, no dia 07/10, na Arena das Dunas, contra a Bolívia, oitava colocada na competição.