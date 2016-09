Renato Augusto e Gabriel Jesus esperam jogo na bola contra Colômbia

Home

Pelas quartas de final dos Jogos do Rio de Janeiro, em uma partida com lances violentos, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 0, no Itaquerão. Companheiros na equipe olímpica, o atacante Gabriel Jesus e o meio-campista Renato Augusto preveem um duelo diferente entre as seleções principais pelas Eliminatórias Sul-Americanas.



“Acho que vai ser um jogo equilibrado, porque a Colômbia tem um estilo parecido com o nosso, de toque de bola. Uma equipe com jogadores de alto nível normalmente não fica só na defesa e sai mais. Espero uma partida diferente das Olimpíadas, mais jogada e bonita de se ver”, afirmou Renato Augusto.



Gabriel Jesus seguiu a mesma linha do companheiro.



“Nas Olimpíadas, o jogo foi muito duro, mas agora são as seleções principais e acho que vai ser diferente. Espero que seja uma partida mais tranquila e que não tenham muitas pancadas, com os dois times querendo jogar”, afirmou.



A Seleção treinou na Arena da Amazônia, sede da partida contra a Colômbia, na tarde de domingo e Tite repetiu o time utilizado para bater o Equador na última rodada, formado por Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; William, Neymar e Gabriel Jesus.



“É muito importante (repetir a escalação), porque, além do ritmo, você vai pegando confiança e os jogadores podem se conhecer melhor. Assim, fica mais fácil de entrar em campo e fazer o que o professor pede. A continuidade ajuda bastante”, afirmou Gabriel Jesus.



Na Colômbia, o técnico argentino José Pekerman não poderá manter o mesmo time que bateu a Venezuela na última rodada, já que o meio-campista Daniel Torres está suspenso. Por outro lado, o lateral direito Santiago Arias, livre de gancho, volta a ficar à disposição.



“Normalmente, as partidas contra adversários sul-americanos já são mais pegadas”, alertou Renato Augusto.



“A Colômbia possui uma equipe muito forte, mas temos que fazer um jogo igual ao anterior. Marcando sem a bola e jogando com ela no pé”, acrescentou.



Casemiro defende James - Companheiros de equipe no Real Madrid, os meio-campistas Casemiro e James Rodríguez dividirão o campo nesta terça-feira, porém, em lados opostos. Quando veste a camisa da seleção, o colombiano é o principal homem em campo, diferentemente do que acontece na equipe espanhola. Tendo isso em vista, o ex-são-paulino rebateu as críticas ao colega.



Muito criticado por seu baixo rendimento no time merengue, Rodríguez amarga o banco de reservas e é alvo de constantes polêmicas em relação ao futuro. O brasileiro, por outro lado, vem sendo titular sob o comando de Zidane e saiu em defesa do atleta. “James é um companheiro que todo o mundo admira. É um grande jogador e já demonstrou isso no Madrid”, afirmou Casemiro.



Com sua equipe nacional, entretanto, a história é outra. No último compromisso pela Colômbia, contra a Venezuela, o camisa 10 mostrou sua melhor versão ao marcar um gol e dar assistência para o outro. No último minuto, ainda perdeu um pênalti. Apesar do evidente contraste em seu desempenho pelo time de Madri, é certo que o meia reserva, ainda, grandes atuações.



Com 12 pontos ganhos, dois a menos que a líder Argentina, o Brasil ocupa a quinta posição das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo 2018. Com 13 pontos, a Colômbia ocupa a terceira colocação. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena da Amazônia.