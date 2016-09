Renata Paiva e Diego Fonseca lideram arrecadação por voto

Home

Em São José dos Campos, vereadora do PSD é a campeã de arrecadação entre os parlamentares em busca da reeleição, com R$ 74,5 mil. Em Taubaté, lista é encabeçada por vereador tucano, que declarou R$ 24 mil

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A vereadora Renata Paiva (PSD) é a campeã de arrecadação entre os parlamentares que tentam a reeleição em São José dos Campos, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Renata informou ter juntado R$ 74.508,78 para a campanha.

Em Taubaté, o líder de arrecadação entre os que brigam por novo mandato é Diego Fonseca (PSDB). O vereador declarou ter recebido R$24.650 em doações. A consulta de O VALE foi realizada na tarde desta quinta-feira.



O segundo maior arrecadador em São José é Walter Hayashi (PSC). O vereador, que tenta seu sexto mandato no Legislativo, declarou à Justiça Eleitoral um montante de R$65.368,44. Abaixo de Hayashi, aparece Roniel Faria (DEM), que já garantiu R$62.700 para a sua campanha. Faria doou R$ 33 mil do próprio bolso. “É dinheiro que economizei. Eu conseguiria trocar de carro, mas deixei a verba reservada para poder usar na eleição. Já fiz isso em 2012”, afirmou o vereador do DEM.

Além de utilizarem recursos próprios, alguns candidatos turbinam as suas campanhas com verba do partido. O top 5 da arrecadação em São Jose ainda tem Wagner Balieiro (PT), com R$49.517,05, e Roberto do Eleven (PRB), com R$42.550 arrecadados.

Taubaté. O ranking de Taubaté tem, abaixo de Diego Fonseca, o vereador Alexandre Villela (PTB). O parlamentar declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado R$21.784 até ontem. “Fiz duas doações para a minha campanha. O meu contador incluiu despesas com cessão de carro de som e outros serviços”, afirmou.

A lista ainda tem Douglas Carbonne (PC do B), que declarou ter juntado R$12.200 para a campanha, Carlos Peixoto (PTB), com R$ 11.275,67, e Maria das Graças Oliveira (PSD), com R$8.200. O teto para a campanha eleitoral em Taubaté é de R$45.730,16, segundo a nova determinação do TSE. Em São José, o limite é de R$164.884,03 por candidato.

Regra. Entre as novidades na legislação eleitoral para este ano, está a proibição de doações de empresas. Apenas pessoas físicas podem contribuir financeiramente nas campanhas de candidatos a prefeitos e vereadores do país.

A mesma legislação também reduziu as campanhas de 90 dias para 45 dias. Os candidatos a vereador, que até 2012 tinham programa de rádio e televisão três vezes por semana, agora só ganham mídia por meio de pequenas inserções na programação das emissoras.

São José tem limite mais alto, de R$ 164 mil; Taubaté de R$ 45 mil

São José tem o limite mais alto da região na disputa pela Câmara: R$164.884,03 por candidato ao Legislativo. Em seguida, aparecem Jacareí (R$109.819,25), Caraguatatuba (R$92.650,90), Pindamonhangaba (R$81.367,92) e Taubaté (R$45.730,16).

Estes valores representam 70% da maior despesa de um candidato a vereador da cidade na eleição anterior. Os candidatos a prefeito poderão gastar até 70% do maior gasto declarado para o cargo na última eleição. No segundo turno, é permitido gastar mais 30% do montante do primeiro.

Prefeito. Candidatos a prefeito de São José poderão gastar até R$ 1,6 milhão no primeiro turno, segundo determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Se houver segundo turno, o teto será de R$ 485,9 mil.

Em Taubaté, os candidatos ao Palácio do Bom Conselho têm limite de gastos de R$ 1 milhão no primeiro turno e, em um eventual segundo turno, mais R$302 mil. Shakespeare Carvalho, do PRB, com R$1.213.608, e o tucano Ortiz Junior, com R$ 329.185,67 são os maiores arrecadadores nas duas maiores cidades da região.