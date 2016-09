Relatório de CEI cita Cury, Felício, Claude e Marina

Home

Texto de aliados de Carlinhos, que foi aprovado ontem, responsabiliza adversários do petista na eleição



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O ex-prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury (PSDB), e quatro secretários de sua gestão foram apontados como responsáveis por construir obras públicas em áreas particulares na cidade.

Esta foi a conclusão da CEI (Comissão Especial de Inquérito) encerrada ontem, dez dias antes da eleição. Dos quatro secretários citados, três estão diretamente envolvidos no pleito. Felício Ramuth (PSDB) e Claude Mary de Moura (PV) são candidatos ao Paço. Marina de Fátima Oliveira (DEM) é vice na chapa encabeçada por Shakespeare Carvalho (PRB). Anderson Farias Ferreira, outro secretário da gestão tucana, é presidente do PSDB em São José.

O relatório final, elaborado pelo vereador governista Carlinhos Tiaca (PDT), foi aprovado por 3 votos a 2. Além de Tiaca, votaram a favor do texto o presidente da comissão, Wagner Balieiro (PT), e a vereadora Renata Paiva (PSD). Os votos contrários ao teor da matéria foram de Juvenil Silvério (PSDB) e Roberto do Eleven (PRB).

Todos os incluídos no texto final afirmaram ontem que a investigação teve viés político, com objetivo de favorecer a candidatura do prefeito Carlinhos Almeida (PT), que busca a reeleição em outubro.

Lei. Tiaca nega. Diz que o parecer é baseado na Lei Orgânica, que “determina que a responsabilidade é do prefeito e de seus secretários”.

Os erros, que teriam gerado prejuízo de ao menos R$ 3 milhões aos cofres públicos, ocorreram na construção do camelódromo da Praça do Sapo, na área do entorno da Arena de Esportes, na Via Oeste, no Viaduto Talim e na pavimentação de uma avenida no Mirante do Buquirinha. “É certo que o senhor prefeito, à época Eduardo Cury, corroborou, pois sem seu conhecimento e participação tais ilícitos jamais poderiam ter sido praticados”, diz Tiaca em um trecho de seu relatório.

“Ao assim agir, por ação ou omissão, deixou de cumprir os deveres pertinentes ao seu cargo, de conduzir adequadamente o serviço público e praticando infrações político-administrativas”, completou.

A CEI ainda determinou que o relatório seja enviado ao TCE (Tribunal de Contas do Estado), MP (Ministério Público), TCU (Tribunal de Contas da União) e ao procurador-geral do Estado. “Esperamos que esse trabalho, que contou com uma grande pesquisa de documentação, sirva para evitar futuros prejuízos aos cofres públicos”, concluiu Wagner Balieiro.

Citados dizem que parecer final é ‘político’

Ex-secretário de Transportes e porta-voz do governo Cury, Anderson Farias Ferreira criticou o relatório final. “É completamente descabido. Todas as desapropriações foram aprovadas. O Tiaca tenta medir nosso governo com a régua deles. Na Justiça, vamos responder. Se todas essas pessoas são culpadas, por qual motivo não foram convocadas para depor?”, questionou.

Ex-secretária de Governo, Claude Moura declarou que não leu o parecer, “mas é claro que é ação política, mais que análise técnica. É para criar factoide”, afirmou.

Marina de Fátima Oliveira, ex-secretária de Defesa do Cidadão, afirmou que sua única função “era conversar com os ambulantes do camelódromo. Questões jurídicas não passaram por mim”, disse.

CEIs. Outras duas comissões terminaram ontem. A CEI do Transporte Público recomendou o arquivamento do caso. A CEI do Mamulengo não havia terminado até o fechamento desta edição.