Reino Unido ativa processo de saída da União Europeia

Home

- 14:58

Agência Brasil

Londres

A União Europeia (UE) recebeu hoje (29), às 13h20 hora local (8h20 em Brasília), a carta de Londres que inicia o processo de desligamento do Reino Unido do bloco europeu, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em sua conta no Twitter. A informação é da agência EFE.

"Após nove meses, o Reino Unido entregou", disse Tusk, que postou uma fotografia na qual é visto junto ao embaixador britânico perante a UE, Tim Barrow, quando este entregou a carta. Tusk acompanha a imagem com a frase "a carta do artigo 50", em referência ao artigo do Tratado de Lisboa que estabelece as negociações sobre a saída de um país da comunidade.

A carta foi entregue enquanto a primeira-ministra britânica, Theresa May, se dirigia ao parlamento britânico para informar aos deputados sobre a ativação do documento.

O Reino Unido ficará fora da União Europeia no prazo de dois anos, a menos que os 27 Estados-membro concordem de maneira unânime em continuar com as negociações, ou se o Reino Unido voltar atrás nesse prazo de 24 meses.

Espera-se que em 48 horas a partir desta quarta-feira, Tusk torne público uma minuta de "diretrizes negociadoras", que levarão em conta o conteúdo e as intenções expressas na carta britânica. Nas semanas posteriores, o documento será debatido em diferentes esferas.

Os líderes dos 27 países adotarão as diretrizes que fixarão os princípios básicos das negociações em uma cúpula extraordinária que acontecerá em 29 de abril.