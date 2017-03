Região tem saldo positivo no emprego em fevereiro

Home

- 19:57

Xandu Alves

São José dos Campos

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba gerou 330 empregos formais (com carteira assinada) em fevereiro deste ano, considerando todos os setores da economia. O saldo positivo não ocorria desde novembro do ano passado, quando foram abertas 455 vagas na região.

Os dados foram divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Mesmo assim, o saldo ainda é negativo no acumulado do ano: -1.855 empregos, fruto do fechamento de 2.185 vagas de trabalho apenas em janeiro.

A região seguiu a tendência do país que, após 22 meses perdendo vagas, abriu 35.612 empregos formais em fevereiro. O saldo positivo não ocorria desde março de 2015 no Brasil, quando a economia do país criou 19.282 empregos.

Setores. No acumulado do ano, o setor que mais criou vagas foi a administração pública, com 699 vagas abertas. Depois de meses seguidos perdendo empregos, o setor de serviços abriu 410 postos de trabalho no primeiro bimestre. Mas não foi seguido pelo comércio, responsável pela maior perda de vagas na região: -1.544 empregos nos dois primeiros meses do ano.

A construção civil também cortou vagas: -1.466 em janeiro e fevereiro. Caraguatatuba foi a cidade que mais perdeu empregos no ano: 928 postos, seguida de São José (-517), São Sebastião (-384), Ubatuba (-364), Taubaté (-195), Aparecida (-190) e Jacareí(-86). Quem mais criou vagas foi Lorena (279).