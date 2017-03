Região tem queda de 31% nas mortes de trânsito

Home

- 17:30

Dados divulgados pelo governo do Estado mostram que a RMVale baixou o íncide de 22 para 15 no mês de fevereiro, em comparação ao mesmo mês do ano passado

Redação

São José dos Campos

A RMVale registrou uma queda de 31% nas mortes no trânsito em fevereiro, se comparado com o mesmo mês do ano passado. Os dados, divulgados nesta segunda-feira pelo governo do Estado, mostram que o número caiu de 22 para 15 nos dois períodos.

Os dados estão em um relatório do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado). Em fevereiro deste ano, apenas oito das 39 cidades registraram mortes decorrentes de acidentes de trânsito: Caçapava, Caraguatatuba, cunha, Guaratinguetá, Jacareí, Lagoinha, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Tremembé. Em fevereiro passado, o número era de 12 municípios.

A principal queda foi registrada em Taubaté. A cidade teve quatro mortes em fevereiro do ano anterior, e não registrou nenhuma no mês deste ano. Ubatuba, Lorena e Lorena também zeraram o índice, passando de três, duas e uma morte para zero. Jacareí também conseguiu reduzir os números, de quatro para uma.

Na contramão, São José dos Campos registrou uma alta de 100%: de duas mortes em fevereiro de 2016, passou para quatro em fevereiro deste ano. Pinda também cresceu, passando de uma para três. Tremembé, Lagoinha, Guará e Caraguá também aumentaram os índices.

Ranking. As três maiores cidades da região, São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, estão entre os 20 municípios do Estado que mais registraram mortes no trânsito em 2016.

No ano passado inteiro, São José dos Campos registrou 95 mortes após acidentes, o que colocou a cidade em quatro lugar no ranking da violência no trânsito, atrás apenas da capital do Estado e das cidades de Campinas e Guarulhos.

Jacareí, com 48 mortes registradas em todo ano passado, ocupou a 18ª colocação, enquanto Taubaté, com 47, ficou logo atrás, em 19º lugar. Em todo o ano passado, as 39 cidades da RMVale registraram 407 mortes no trânsito.