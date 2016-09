Região tem extensa programação cultural

Home

Entre as atrações estão o som de Funk como Le Gusta, o balé da Cisne Negro Cia. de Dança e o teatro do Cabaré dos Três Vinténs



São José dos Campos

Neste mês, o Circuito Cultural Paulista trará a região dez espetáculos de dança, circo, teatro e música. A programação tem início em Caraguatatuba hoje já com uma atração de peso: a Cisne Negro Cia. De Dança, de São Paulo, apresenta seu espetáculo “Abacadá e Ziggy”, um tributo à David Bowie. A apresentação acontece às 21h, no teatro municipal Mario Covas (av. Goiás, 187). Entrada é gratuita.

Fãs da banda Funk como Le Gusta podem reservar duas datas na agenda: dia 17, o grupo apresenta em Taubaté o seu show “A Nave Mãe Segue Viagem”, às 20h, na praça Santa Terezinha, s/nº. Já no dia 18, será a vez de Lorena recebê-la, às 21h, na praça Baronesa de Santa Eulália, s/nº (praça da Matriz).

Também na programação, o som do compositor, cantor e violonista Eduardo Gudin & Notícias Dum Brasil 4, no dia 10, no Espaço Vivarte (r. Guaranis, 121), em Guaratinguetá; e o teatro infantil “As histórias de Mariazinha e seu Amigo Sol”, de A Peste Cia. Urbana de Teatro, em Campos do Jordão, às 15h, no Centro Espaço Cultural Dr. Além (av. Januário Miráglia, 1.582). Ainda haverá atividades em Pindamonhangaba, Ilhabela, Paraibuna e São Sebastião.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA REGIÃO

07/09 – Caraguatatuba

Abacadá e Ziggy (Tributo à David Bowie) - Cisne Negro Cia. De Dança [Dança]

Local: Teatro Municipal Mario Covas - Av. Goiás, 187

Hora: 21h00



10/09 – Guaratinguetá

Eduardo Gudin & Notícias Dum Brasil 4 [Música]

Local: Espaço Vivarte - Rua Guaranis, 121

Hora: 20h



11/09 – Campos do Jordão

As Incríveis Histórias de Mariazinha e Seu Amigo Sol – A Peste Cia. Urbana de Teatro [Infantil]

Local: Centro Espaço Cultural Dr. Além - Av. Januário Miráglia, 1.582

Hora: 15h



17/09 – Taubaté

Funk Como Le Gusta – A Nave-Mãe Segue Viagem [Música]

Local: Praça Santa Terezinha, s/nº

Hora: 20h



18/09 – Lorena

Funk Como Le Gusta – A Nave-Mãe Segue Viagem [Música]

Local: Praça Baronesa de Santa Eulália, s/nº (Praça da Matriz)

Hora: 21h



18/09 – Guararema

Lucas Santana Toca Raul [Música]

Local: Rua Dona Laurinda, altura do nº 479

Hora: 16h00



24/09 – Pindamonhangaba

Circo Jazz – Cabaré dos 3 Vinténs e Trupe Balão 2 [Circo]

Local: Teatro Galpão - Av. Nossa Senhora do Bonsucesso, 2.750

Parque das Nacões

Hora: 20h



25/09 – Ilhabela

Circo Jazz – Cabaré dos 3 Vinténs e Trupe Balão 2 [Circo]

Local: Quadra poliesportiva da E.M. Waldemar Belisário - Rua Nova, 02 - Itaquanduba

Hora: 19h



25/09 – Paraibuna

Inteligência Ambiental Bioarte – Arte Educação Breaking [Dança]

Local: Praça Mosenhor Ernesto Almirio Arantes, s/nº

Hora: 20h



28/09 – São Sebastião

O Abajur Lilás – Teatraria [Teatro]

Local: Teatro Municipal - Av. Dr. Altino Arantes, s/nº

Hora: 20h