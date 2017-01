Região tem 189 acidentes na semana do ano novo nas estradas

Home

- 18:30

Redação

São José dos Campos

Sete acidentes tiveram vítimas fatais nas rodovias que cortam a RMVale durante a semana do feriado do Ano Noov. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço de fim de ano nas estradas do Vale e Litoral Norte, e, de acordo com os dados, do dia 23 de dezembro ao dia 1º de janeiro, foram 189 acidentes registrados.

Houve também 157 autuações por embriaguez ao volante, 259 por falta de uso de cinto de segurança, 419 por ultrapassagens proibidas e 1.723 flagrantes pelos radares.

As estradas que desenham esses índices são: Rodovia Presidente Dutra, Rodovia dos Tamoios, Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, Rodovia Carvalho Pinto e Rodovia Oswaldo Cruz