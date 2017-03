Região se mantém como a mais violenta do interior paulista

Home

Dados oficiais divulgados na noite desta sexta-feira pelo Estado mostram que o Vale do Paraíba se mantém neste início de ano como a recordista de violenta entre as dez regiões do interior paulista.

Durante o primeiro bimestre, de acordo com as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, a RMVale registrou 58 homicídios e mais 6 latrocínios, ocupando o topo do ranking destas modalidades criminosas.

No Estado, fica atrás, nos números absolutos, somente da capital e da Grande São Paulo no Estado -- porém, na proporção de casos pelo número de habitantes, a região tem mais casos: são 17,45 em cada 100 mil habitantes, contra 7,46 e 9,13 na capital e na Grande São Paulo.

A boa notícia (ou a menos pior) é que o índice de homicídios no Vale teve queda se comparado com 2016, neste mesmo período - uma redução de 70 para 58 (-17,14%).

Nos crimes de latrocínio, no entanto, houve alta de 3 para 6 ocorrências na RMVale.